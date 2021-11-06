تأييد الحكم بحبس محمد وزيري مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي 3 سنوات

أيدت محكمة جنح قصر النيل، اليوم السبت، حكم حبس محمد وزيري، مدير الأعمال السابق للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، لمدة 3 سنوات واجبة النفاذ، في اتهامه بخيانة الأمانة.

تحقيقات النيابة

وباشرت النيابة العامة، التحقيقات في القضية، واستمعت لأقوال هيفاء، التي شرحت تفاصيل معرفتها بـ«وزيري»، قائلة إنها التقته في عام 2016، للعمل على ألبوم غنائي خاص بها، قبل أن تعينه في فبراير 2017 مديرا لأعمالها، بموجب اتفاق شفوي، خلال تصويرها مسلسل «الحرباية» الذي لعبت بطولته، مؤكدة أنها كانت تحرر له توكيلات خاصة بالإدارة منذ ذلك الوقت، لتمكينه من التوقيع بدلا منها على العقود، واستلام المبالغ الخاصة بها، مقابل حصوله على 10% من أجرها عن كل حفل.

استولي منها على مبالغ مالية

واتهمت هيفاء مدير أعمالها السابق، بالاستيلاء على 44 مليونا و290 ألف جنيه، بالإضافة إلى 2 مليون و127 ألف دولار، وهي مبالغ سلمتها له لشراء وحدات عقارية، فضلا عن مبلغ 8.5 مليون جنيه، قيمة وحدة تحصّل عليها من منتج سينمائي لصالحها لكنه استولى عليها لنفسه، وفقا لأقوالها، بالإضافة إلى قيمة تعاقدات أعمال فنية وحفلات.

20 مقطع صوتي

وتسلمت النيابة العامة من المطربة اللبنانية، «فلاش ميموري» سعتها 16 جيجا، تحتوي على 20 مقطعا صوتيا، تتضمن تسجيلات لمحادثات تجمعها بـ«وزيري»، خلال مواقف مختلفة، معللة قيامها بالتسجيل لضمان حقوقها وإثبات وجود علاقة عمل بينهما، واستلامه مبالغ مالية لشراء وحدات عقارية لصالحها بغرض استثمار أموالها.