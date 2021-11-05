هيفاء وهبي عن «عربية الترمس»: مكنتش أعرف إني هخليها «مميزة» (فيديو)

كشفت الفنانة هيفاء وهبي تفاصيل التقاطها بعض الصور مع عربة ترمس في مدينة بورسعيد، قائلة: «معرفش هي حاجة كده طلعت طبيعية يعني وحسيتها من معالم الشارع اللي كنت بتمشى فيه فحبيت أتصور جنبها ومكنتش أعرف اني ممكن أكون سبب أنها تبقى عربية مميزة».

وأوضحت هيفاء وهبي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر فضائية «mbc مصر» أنها التقطت هذه الصور صدفة «هي جت صدفة طبعًا وأنا حبيت جدا بورسعيد وحبيت بعد الحفلة اني أتمشى واتعرف عليها أكتر واتصور في شوارعها ولفتني شكل وجمال عربية الترمس لأن صاحبها مهتم بيها».

وأبدت هيفاء وهبي إعجابها بالترمس على العربة «أكلت الترمس ودوقته حلو جدا»، مشيرة أنهم أخبروها أن صاحب العربة يرفض بيع الترمس عليها مرة أخرى بعدما التقطت صورها بجوارها «هو دلوقتي قالوا لي إنه مش عايز يبيع ترمس عليها تاني خلاص وعايز يخليها كده ذكرى».

وكشفت هيفاء وهبي سبب إقامة حفلتها في بورسعيد، مؤكدة أنها المرة الأولى لها في المدينة الباسلة: «أولا أنا عندي صحاب كتير من بورسعيد بس مروحتهاش قبل كده، ولما اتصلوا علشان الحفلة أنا رحبت جدا وخصوصا أنه كان الاختيار وقع عليا بالتحديد كانوا مختاريني أنا وطبعا مترددتش خالص، ولما روحت بصراحة انبسطت جدا أني أخدت القرار ده لأني شفت في بورسعيد حب مش عادي واستقبال وترحيب».

وأثنت هيفاء وهبي على بورسعيد وأهالي المدينة «أنا شفت حب على المسرح حب جديد وتحس أن أول مرة تتحب من ناس وأول مرة أشوفهم وحبيتهم قوي وهما حنينين وبيعرفوا يعبروا من غير تكلف وكان فيه حب ظاهر جدا وأنا مبسوطة كتير أني زورت المنطقة الحلوة دي بورسعيد وبورفؤاد ولما بسترجع لحظات وأنا باخد القرار أني هعمل الحفلة بلاحظ أني ماخدتش وقت وخلال دقايق قولت أوكيه، ومبسوطة جدا للقرار ده وعايزة أرجع لها تاني واللي حصل أن كتير جالي حفلات من بعد الحفلة دي حابين أن أحنا نرجع نعيد الحدث الحلو اللي حصل ده».

وأكدت هيفاء وهبي أنها تلقت دعوات من مطاعم وأنها ترغب في زيارة بورسعيد مرة أخرى «مجتش على الترمس والمطاعم كلها عايزاني أكل هناك وده يشرفني ويسعدني وحب الناس ده أسافر له بلاد بعيدة والحب اللي شفته يستاهل أروح وأمشي وأنا عايزة أتعرف عليها أكتر».