ورشة عمل لدعم العاملات بالسياحة بالتعاون بين الوزارة و«قومي المرأة»

نظمت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في وحدة تكافؤ الفرص الموجودة في الوزارة، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، ورشة عمل بعنوان «بيئة عمل آمنة للمرأة العاملة في قطاع السياحة»، استهدفت موظفي الوزارة والهيئات التابعة لها من الجنسين.

وتهدف ورشة العمل لرفع الوعي بدور وحدات تكافؤ الفرص في الوزارات والإطار التشريعي وتعريفهم بتفاصيل بعض القوانين المصرية، ويأتي ذلك ضمن جهود الحكومة المصرية الرامية لتمكين المرأة، التي تبلورت في إطلاق «الاستراتيجية الوطنية للمرأة 2030» في عام 2017، التي تهدف لزيادة مشاركة المرأة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة وتطوير وتعزيز قدراتها إلى أعلى المستويات.

مستشار وزير السياحة تشكر «القومي للمرأة»

واستهلت الدكتورة نشوى طلعت، مستشار وزير السياحة والآثار للسياحة المستدامة، رئيس وحدة تكافؤ الفرص، كلمتها بتقديم الشكر للمجلس القومي للمرأة، على مجهوداته الحثيثة من أجل تمكين المرأة المصرية من المشاركة الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونيل الفرص المتاحة أمامها.

كما رحبت بموظفي وموظفات وزارة السياحة والآثار، وألقت الضوء على مجهودات وحدة تكافؤ الفرص خلال عام، بعد إعادة تشكيلها إبان دمج وزارتي السياحة والآثار.

وأشارت دكتورة نجلاء العادلي، مدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي بالمجلس القومي للمرأة، في كلمتها إلى أن هذه الورشة تُعد أول فعالية، ضمن سلسلة فعاليات مشتركة مع وحدة تكافؤ الفرص، نظرا لتوجه المجلس للاهتمام بهذا القطاع، لما يمكنه أن يقدم من دعم اقتصادي للمرأة.

كما أوضحت أن مصر، تُعتبر أول دولة تطلق استراتيجية وطنية لتمكين المرأة 2030، التي اعتمدها فخامة رئيس الجمهورية، خارطة طريق، لتحسين أوضاع المرأة والحد من العنف ضدها والإصلاح التشريعي، بما يضمن لها كافة حقوقها دون أي تمييز.

كما ألقى المستشار أحمد النجار، المستشار القانوني لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة، كلمة أكد فيها على الدور غير المسبوق الذي يقوم به المجلس في مناهضة العنف ضدها، من خلال عقد البرامج التدريبية والتوعوية، وإنشاء مكاتب لمناهضة العنف في الجامعات، وتفعيل نظام الإحالة الوطني، وتطبيق مواد الدستور التي تجرم العنف ضد المرأة بكافة أشكاله.

عرض اختصاصات وحدات تكافؤ الفرص في تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة 2030

وتضمن جدول أعمال الورشة عرض اختصاصات وحدات تكافؤ الفرص وتدخلات قطاع السياحة في تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة 2030، وكذلك عرض الإطار التشريعي والقوانين المعدلة التي ترتبط بحقوق المرأة، ودور الجهات المعنية في دعم وحماية المرأة من كافة أشكال العنف وأسلوب التعامل مع الشكاوي.

واختتمت الورشة بمناقشة عامة للخطوات المستقبلية التي وضعها المشاركون، كتصور لخارطة طريق الوحدة خلال السنة المقبلة.

هذا وقد قام المشاركون في ورشة العمل بوضع عدد من التوصيات تتضمن تنفيذ عدد من الأنشطة على مدار السنة لتحقيق أهداف الوحدة، ووضع سياسة للوزارة لمناهضة العنف.

كما أوصت ورشة العمل في نهايتها بمقترح إصدار كتيب عن وضع المرأة في السياحة وأبرز النماذج الناجحة.