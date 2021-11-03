«العناني» يبحث مع مسؤولي شركات السياحة البريطانية آليات دعم التعاون

استكمل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار لقاءاته المهنية التي يعقدها خلال المشاركة في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة «WTM2021»، والتي تعقد خلال الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر الجاري بالعاصمة البريطانية لندن، بلقاء مسؤولي اتحاد وكلاء وشركات السياحة والسفر البريطانية «ABTA Association of British Travel Agent»، وهم مدير المقاصد والاستدامة بالاتحاد، ومدير المقاصد للصحة والسلامة وإدارة الأزمات.

وحضر اللقاء عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ومحمد محسن الملحق السياحي بالمكتب السياحي المصري في لندن والمُشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية، بكل من فرنسا والصين ودول الإشراف التابعة لها.

رفع اسم مصر من القائمة الحمراء

واستهل مسؤولو الاتحاد حديثهم بالإعراب عن سعادتهم بقرار المملكة المتحدة برفع اسم مصر من القائمة الحمراء للدول الممنوع السفر إليها من المملكة المتحدة في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا، وكذلك باستئناف الرحلات من جديد من لندن الى شرم الشيخ والأقصر، مؤكدين على تفاؤلهم بعودة السياحة البريطانية إلى مصر خاصة خلال إجازات أعياد الميلاد المجيدة وعيد الفِصح، خاصة في ظل وجود طلب متزايداً من الشعب البريطاني على السفر الى المقصد المصري، والذي يعد من أهم المقاصد السياحية المفضلة لديهم لتمتعه بمقومات سياحية متنوعة ومتميزة تناسب جميع أفراد الأسرة وجميع الأذواق.

كما استعرض الدكتور خالد العناني، جهود الدولة المصرية للارتقاء بمستوى ووجودة الخدمات السياحية المقدمة للسائحين لتحسين تجربتهم خلال تواجدهم في مصر، خاصة عن طريق توفير خدمات إلكترونية مثل إطلاق خدمة إرسال رسائل نصية للسائحين على هواتفهم المحمولة عند وصولهم إلى المطارات المصرية للترحيب بهم، وتعريفهم برقم الخط الساخن الذي أطلقته الوزارة لخدمة السائحين وللرد على استفساراتهم والاستماع لمقترحاتهم أو شكواهم.

تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمنشآت السياحية

وتحدث الوزير عن حرص مصر على الحفاظ علي صحة وسلامة العاملين بالقطاع السياحي والمواطنين والسائحين، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية واشتراطات السلامة الصحية بكل دقة وصرامة بكافة المنشآت السياحية والفندقية وكذلك بالمتاحف والمواقع الأثرية، لافتاً إلى أنه لا يوجد أي تهاون في تطبيق هذه الإجراءات ويتم معاقبة من يتخاذل أو يقصر في تطبيقها.

وأشار الى بدء المنشآت الفندقية بكل المقاصد السياحية المصرية بداية من شهر نوفمبر الجاري في تطبيق الحد الأدنى للإقامة بها (بأي من أنواعها)، لتكون للفرد في الليلة الواحدة بالمنشآت الفندقية الخمس نجوم 40 دولار أمريكي أو ما يعادلها، و28 دولارا أمريكيا، أو ما يعادلها في الفنادق الأربع نجوم.

وأوضح أن هذا القرار جاء بالتوازي مع إجراءات إعادة تقييم المنشآت الفندقية وفقا لمعايير التصنيف الجديدة «HC" Hospitality Criteria»، والتي تم وضعها بالاشتراك مع منظمة السياحة العالمية بهدف الوصول بتصنيف الفنادق المصرية إلى نظيرتها في العالم.

واستعرض الوزير أيضا ملامح الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر والتي ترتكز على إبراز المقصد السياحي المصري كمقصد نابض بالحياة وبالأنشطة والفعاليات المختلفة، حيث يتمتع المقصد السياحي المصري بمقومات ومنتجات سياحية متنوعة تجعله مقصداً متميزاً طوال العام لديه القدرة على تقديم تجربة سياحية متفردة ومتنوعة للسائحين بأمان كامل.

كما تحدث الوزير عن الأسواق التقليدية الموجودة بالمحافظات السياحية المختلفة في مصر، والتي يمكن للسائحين زيارتها خلال رحلاتهم السياحية، حيث تتميز بالعديد من السلع والمنتجات التراثية والحرف اليدوية الرائعة والتي يمكن لهم شرائها واقتنائها كهدايا تذكارية.

دعم التعاون بين الوزارة والاتحاد

وخلال الاجتماع تم مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الوزارة و الاتحاد خلال الفترة المقبلة، ومنها مناقشة إمكانية قيام الاتحاد بموافاة الوزارة بملاحظات وتعليقات السائحين الوافدين لمصر، إلى جانب اقتراح قيام الوزارة بمشاركة الاتحاد بكافة المعلومات الخاصة بكل من الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التى تتخذها مصر، وقواعد السفر الخاصة بدخول السائحين ليتم تضمينها على المواقع الالكترونية الخاصة بالاتحاد.

وتم الاتفاق على أن يكون هناك تواصلاً دائماً ومستمراً بين الوزارة والاتحاد لموافاتهم بأي تحديث لهذه المعلومات، وللتنسيق والتعاون لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من بريطانيا.

جدير بالذكر أن اتحاد وكلاء وشركات السياحة والسفر البريطانية «ABTA» يعتبر أكبر رابطة للسفر في المملكة المتحدة تمثل أكثر من 1100 من وكلاء السفر ومنظمي الرحلات، كما أن هذا الاتحاد يعتبر عضو في الرابطة الأوروبية لوكلاء السفر وجمعيات منظمي الرحلات السياحية« ECTAA».