نانسي عجرم عن كليب «150»: تعبت فيه.. ومتحمسة أعرف رأي الجمهور

تطرح الفنانة نانسي عجرم، اليوم السبت، كليب أغنيتها الجديدة 150، الذي انتهت من تصويره مؤخرا في أماكن متفرقة بلبنان وخاصة كنعان التي اختارتها بعناية على حد تعبيرها، على موقع الفيديوهات «يوتيوب».

كليب 150 لنانسي عجرم

وقالت نانسي عجرم، في تصريح خاص لـ«الوطن»: «الفيديو كليب الخاص بأغنيتي الجديدة 150 سيتم طرحه اليوم، وأنا متحمسة أشوف رأي الجمهور فيه، لأني تعبت كتير في الكليب دا، والأغنية دي من الأغاني المحببة ليا، وأتمنى أن يحقق نجاحًا كبيرًا مع الجمهور».

وتعاونت نانسي في أغنية 150 مع نبيل خوري الذي كتب الأغنية ولحنها، ووزعها باسم رزق، وميكس وماستر إيلي بربر.

كلمات أغنية 150

وتقول كلمات الأغنية:

من بين الكلّ سارقلي عينيي

وما فيي فلّ من حدّك ما فيي

إنت منّك ستّين ولا حتى سبعين

لا لا إنت مية على مية ولاّ مية وخمسين

سهراني الليل لحالي لحالي

ومش عم بتروح من بالي من بالي

لمّا بشوفك بتكون دقّة قلبي مليون

يا هيك يكون الغرام يمّا عمرو ما يكون.

انفصال نانسي عجرم عن فادي الهاشم

وفيما يتعلق بالأنباء التي ترددت بشأن انفصالها عن زوجها فادي الهاشم، قالت: «اعتدت على تلك الشائعات منذ سنوات طيلة، وليس لدي أي اهتمام بالرد عليها، لكون الرد عليها يجعلها ذات قيمة».