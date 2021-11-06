كلية الدعوة الإسلامية بالأزهر تنظم مؤتمرها العلمي الدولي الأول غدا

تنظم كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر، غدًا الأحد، المؤتمر العلمي الدولي الأول لكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة، تحت عنوان: «دور العلوم الشرعية والإنسانية في خدمة الدعوة»، الذي يستمر لمدة يومين، إذ ينتهي يوم الاثنين الموافق 8 نوفمبر.

المؤتمر العلمي الدولي الأول

وصرح المنسق الإعلامي لكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة، الدكتور أحمد لطفي، بأن كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة في إطار دورها الجليل في خدمة الدعوة الإسلامية، وإعداد الداعية المتميز علميا ومهاريا، تحت مظلة الأزهر الشريف، تتشرف بعقد المؤتمر العلمي الدولي الأول؛ والذي ينعقد في مركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، برئاسة الدكتور أحمد حسين محمد، عميد الكلية.

وأكد «لطفي»، في بيان، أن المؤتمر يعقد برعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والأستاذ الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والأستاذ الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وبحضور الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وكذلك الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية.

محاور المؤتمر

ولفت إلى أن المؤتمر يتضمن ستة محاور رئيسية هي:

المحور الأول: مدخل إلى العلوم الشرعية والإنسانية.

المحور الثاني: توظيف العلوم الشرعية والإنسانية في خدمة الدعوة الإسلامية.

المحور الثالث: دور العلوم الشرعية في خدمة الدعوة الإسلامية.

المحور الرابع: دور العلوم الإنسانية في خدمة الدعوة الإسلامية.

المحور الخامس: جهود علماء المسلمين في توظيف العلوم الشرعية والإنسانية في خدمة الدعوة الإسلامية قديما وحديثًا.

المحور السادس: دور الأزهر الشريف والمؤسسات والجامعات الإسلامية في توظيف العلوم الشرعية والإنسانية في خدمة الدعوة الإسلامية.

وأكد أن العمل يجري على قدم وساق في كل اللجان النوعية للمؤتمر، تحت إشراف ومتابعة من الدكتور أحمد حسين عميد الكلية، والسادة الوكلاء ورؤساء الأقسام العلمية، مشيرا إلى أن الدعوة مفتوحة لكل العلماء والباحثين والمعنيين بموضوعات المؤتمر للحضور.