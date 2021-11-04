استعدادات مكثفة في كلية الدعوة قبل ساعات من مؤتمرها الدولي الأول

قال الدكتور محمود الصاوي، رئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر الدولي الأول لكلية الدعوة «دور العلوم الشرعية والإنسانية في خدمة الدعوة»، إن المؤتمر يُعقد صباح الأحد المقبل، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، بحضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، والدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، والدكتور أبو زيد الأمير، والدكتور محمد عبد المالك، بحضور كل قيادات الأزهر الشريف.

استعدادات مكثفة

وأضاف: «يجري العمل علي قدم وساق في كل لجان المؤتمر منذ الصباح الباكر ولساعة متأخرة من الليل تحت إشراف كامل ومتابعة لحظية من الدكتور أحمد حسين عميد الكلية، والدكتور محمد الجندي والدكتور صابر طه، والدكتور محمد رمضان، والسادة رؤساء الأقسام، ويشرف أيضا الدكتور عادل درويش والدكتور عادل عبد الخالق، ‏وسيُعقد المؤتمر صباح الأحد 7 نوفمبر في العاشرة صباحا بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصروالدعوة مفتوحة لكل السادة العلماء والباحثين والمعنيين بموضوعات المؤتمر.

وأوضح «الصاوي» أنه تم الانتهاء من الفيلم التسجيلي عن الكلية، الذي سيذاع بالجلسة الافتتاحية، وأنتجته اللجنة الإعلامية، ونفذه الدكتور هاني فرحات، تحت إشراف الأستاذ الدكتور محمود الصاوي، رئيس اللجنة، وكيل كلية الإعلام السابق.

الاستعداد للمؤتمر الدولي

وصرح «الصاوي» رئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر الدولي الأول لكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة، في وقت سابق، بأنه يُجرى العمل على قدم وساق داخل أروقة الكلية للاستعداد للحدث الكبير يوم الأحد المقبل، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، كما تم توجيه الدعوة لحضور المؤتمر العديد من الشخصيات والقيادات.