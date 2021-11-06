تعاون بين «المستثمرات العرب» و«الكندية» للتدريب على إعداد المشروعات الصغيرة

وقع اتحاد المستثمرات العرب برئاسة الدكتورة هدي جلال، اليوم، بروتوكول تعاون مع الجامعة الكندية CIC، الممثلة في كليات إدارة الأعمال والإعلام والهندسة.

وجاء توقيع البروتوكول لتوثيق أواصر التعاون في مجالات عديدة؛ منها تدريب الطلاب على عمل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وكيفية عمل دراسات الجدوى والحصول على القروض الميسرة من البنوك، وكذلك المشاركة في حضور المؤتمرات والورش التي يعقدها الاتحاد لتيسر دخولهم سوق العمل، ومنح الطلاب وأعضاء هيئة التدريس دورات تدريبة وورش عن التحول الرقمي والتنمية المستدامة في ضوءً رؤية مصر 2030.

درع اتحاد المستثمرات العرب

وبعد التوقيع، أهدت الدكتورة هدى، درع اتحاد المستثمرات العرب والأفارقة للجامعة الكندية CIC.

وحضر توقيع البرتوكول، السيدة الأولى لإفريقيا الوسطى برجيت توادريم، زوجة رئيس الجمهورية، والشيخة مريم الصباح من دولة الكويت، ونخبة من المستثمرات والمتسثمرين من مصر والعديد من الدول العربية والإفريقية والأجنبية، ولفيف من رجال الإعلام والصناعة.

في سياق منفصل، أعلن الدكتور مجدي القاضي رئيس الجامعة الكندية، في وقت سابق، إن الجامعة فتحت فرعًا لها في العاصمة الإدارية الجديدة كأول جامعة، وذلك منذ 3 أعوام، موضحًا أن الجامعة لديها تخصص الإعلام الرياضي الذي يعتمد على إنشاء البرامج والإنتاج والتعليق والتصوير.

شروط الالتحاق بالجامعة الكندية

كما أكد «القاضي»، أن الجامعة لا تضع شروطًا أمام الطلاب للالتحاق بها، لكن الكليات هي من تضع هذه الشروط: «الحد الأدنى في كندا 70%، وقد نحصل على مجاميع أعلى، أو أقل بما يرتبط بإمكانيات الطلاب، مشيرا إلى أن القبول يرتبط بمهارات الطالب التي تجعله ينضم إلى الجامعة، كما أن هناك مواد مؤهلة يحددها عميد كل تخصص على حده»، مضيفًا أن الجامعة منحت بعض أبطال مصر من الرياضيين منح دراسة كاملة، مثل السباحة والخماسي الحديث.