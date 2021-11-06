«الأثريين العرب» يبحث حماية الممتلكات الثقافية والتراثية في الدول العربية

شارك أحمد عبيد مساعد وزير السياحة، نيابة عن الدكتور خالد العناني وزير الآثار، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الرابع والعشرين لاتحاد الأثريين العرب، الذي عقد اليوم السبت في مقر الاتحاد بالقاهرة.

وحضر الجلسة الافتتاحية، عدد كبير من الأثريين العاملين بوزارة السياحة والآثار، وأساتذة وعلماء الآثار والباحثين من مصر ومختلف الدول العربية والمنظمات الأثرية.

حماية الممتلكات الثقافية

وتناولت الجلسة، أهم قضايا التراث العربي والجهود المبذولة لحماية الممتلكات الثقافية في بعض الدول العربية، وخاصة في ظل المخاطر التي تحيط ببعض التراث الأثري.

وأكد أحمد عبيد خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أهمية تضافر الجهود لحماية التراث الأثري العربي، لافتا إلى جهود الوزارة في مجال حماية التراث المصري والعربي، وتوقيع عدد من الاتفاقيات في مجال حماية الآثار، ومنع تهريب الممتلكات الثقافية.

وفي نهاية الجلسة الافتتاحية، تم تكريم عدد من الباحثين على أعمالهم البحثية من بينهم عدد من العاملين بالوزارة لحصولهم على درجات علمية بأبحاث مميزة.

مؤتمر اتحاد الأثريين العرب

ويذكر أن فعاليات المؤتمر تستمر على مدار يومين، ويستعرض خلالها أهم الأبحاث والدراسات في علم الآثار والمتاحف وعلوم ترميم الآثار، ويتم عقد عدة جلسات ومناقشات حول الموضوعات المطروحة بالمؤتمر، فضلا عن إلقاء بعض المحاضرات من جانب المشاركين من مصر والدول العربية.