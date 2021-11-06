خالد الجندي: صناديق التبرعات بالمساجد كانت «محراك شر» وسبب الفساد

أشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بقرار وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، برفع صناديق التبرعات من المساجد، واصفًا هذا القرار بـ«الجريء للغاية»، إذ إن وزير الأوقاف أعطى مهلة 10 أيام لإنهاء مثل هذه الأمور كاملة، لأن هناك مافيا تنتفع من أموال التبرعات في المساجد التي وصفها بأنها كانت «محراك شر»، وذلك خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، الذي يُعرض على شاشة «دي إم سي».

القرار قد يترتب عليه هجوم على وزير الأوقاف

وأضاف «الجندي»، أن القرار قد يترتب عليه حالة من حالات السعار على وزير الأوقاف، لأن أموال تلك الصناديق كانت تصب في جيوب مليئة بالمال الحرام، فقرار منع صناديق التبرعات من المساجد تصرف عاقل، وتحية كبيرة لهذا الوزير الذي أدرك هذه المصيبة قبل فوات الأوان، موضحًا أن صناديق التبرعات في المساجد سبوبة وأكل عيش وسبب من أسباب الفساد وباب خلفي يهدد أمن البلاد.

وأشار عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إلى أن صناديق التبرعات تحولت إلى أكل أموال الناس بالباطل وتسريب لأموال الفقراء وإخراج للمال عن وظيفته الرئيسية التي تحتم مراقبة المال وجهة إنفاقه، حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه، «أموال التبرعات في المساجد تسببت في أزمات كبيرة للغاية، واستخدمت استخدامات غير لائقة، وكانت محراك شر، وسببا من أسباب الفساد، صناديق التبرعات كانت تهدد أمن البلاد».

جار البحث في الأمر مع مساجد الطرق الصوفية

وتابع: «يجري بحث الأمر الآن مع مساجد الطرق الصوفية»، مؤكدًا أن صناديق التبرعات عملت أزمات كبيرة للغاية، وفتحت أبواب جهنم على العاملين بحقل الدعوة الإسلامية وخدمة المساجد، واستخدمت استخدامات غير لائقة في بعضها.