«التنمية المحلية»: 16% من أراضي مشروعات «حياة كريمة» تبرعات مواطنين

قال الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الإدارة المركزية لمبادرة «حياة كريمة» بوزارة التنمية المحلية، إن المبادرة تعتمد على التكامل والبناء على الخبرات المشتركة وتستفيد من برنامج تنمية الصعيد وخبرة الوزارة في تطوير سياسات عمل الإدارة المحلية.

وأضاف جاد الكريم أنه كان مطلوبا توفير 6 آلاف قطعة أرض لمشروعات المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» وتم توفير أغلبها، وكان 16% من حجم الأراضي من تبرعات طوعية من المواطنين بعد إشراكهم في اتخاذ القرار وثقتهم في جدوى هذه المبادرة.

تشكيل لجان تنمية اجتماعية

وأكد جاد الكريم خلال جلسة «حياة كريمة» على هامش مؤتمر يوم المدن العالمي الذي تنظمه وزارة التنمية المحلية على أرض الأقصر برعاية رئيس الجمهورية، أن برنامج حياة كريمة يعتمد على تشكيل لجان تنمية اجتماعية متكاملة على مستوى كل الوحدات المحلية في 332 وحدة محلية قروية تسهم في تخطيط ومتابعة تنفيذ مشروعات التنمية، بما يعظم مشاركة الأفراد والمواطنين في خطط التنمية المتكاملة وبما يعكس احتياجات المواطنين.

الالتزام بالشفافية

وأوضح أن المجتمع المدني والقطاع الخاص يساهمان في برنامج حياة كريمة، فضلا عن الالتزام بقواعد الشفافية واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في تعريف الناس بكل ما يتم في إطار مبادرة «حياة كريمة»، فضلا عن توافر آليات الشكاوى والمقترحات من المواطنين بما يعظم الاستفادة من مشروعات المبادرة.