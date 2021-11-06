«المجمعة المصرية» تكشف عن عدد السيارات المرخصة في أكتوبر الماضي

كشفت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري، عن عدد السيارات التي جرى ترخيصها في السوق المصرية، خلال أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أن العدد بلغ 47064 مركبة، والمركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية وجرى ترخيصها «زيرو»، عددها 55.943 ألف مركبة، وإجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية موديل 2019، بلغت 1424 مركبة، و4315 مركبة موديل 2020، و23085 مركبة موديل 2021، و18240 مركبة موديل 2022.

عدد السيارات الملاكي الصادر لها وثائق تأمينية

وأضاف التقرير، أن عدد السيارات الملاكي التي صدرت لها وثائق تأمينية، وجرى ترخيصها بلغت 17813 سيارة ملاكي، من بينها 159 سيارة موديل 2019، و218 سيارة موديل 2020، و3433 سيارة موديل 2021، و14003سيارة موديل 2022.

السيارات الملاكي الأكثر مبيعا

وبشأن السيارات الملاكي الأكثر مبيعا، فاحتلت المركز الأول السيارة «سوزوكي»، إذ بلغت 2065 سيارة، وفي المركز الثاني جاءت شركة «إم جي» 2221 سيارة، وفي المركز الثالث «نيسان» حيث بلغت 1644 سيارة، بينما جاءت في المركز الرابع «هيونداي»، بواقع 1129 سيارة، والمركز الخامس «شيري» بواقع 1457 سيارة.

يذكر أن خلال شهر أغسطس الماضي بلغ عدد إجمالي السيارات التي تم ترخيصها 55943 مركبة، وعدد المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية وجرى ترخيصها «زيرو» 55.943 ألف مركبة، وإجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية موديل 2019 بلغت 1549 مركبة، و5357 مركبة موديل 2020، و33221 مركبة موديل 2021، و15816 مركبة موديل 2022.

وتصدر المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على السيارات، تقريرًا شهريًا بكل المركبات التي يجرى ترخيصها في السوق المصري، وفي كافة وحدات التراخيص الموجودة في مصر.