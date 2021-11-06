خطة للسيولة المرورية بمحيط جامعة المنصورة: السير في اتجاه واحد

وضعت الإدارة العامة للمرور بمحافظة الدقهلية خطة جديدة لتنظيم المرور تتضمن 12 شارعاً جانبياً في منطقة جامعة المنصورة، بحيث تسير السيارات في تلك الشوارع باتجاه واحد فقط، لتحقيق السيولة المرورية في المنطقة السكنية الواقعة بين شارعين رئيسيين، وهما شارع امتداد «جيهان»، وشارع امتداد «أحمد ماهر»، في إطار التوجهات العامة للقضاء على مشكلات التكدس المروري، وفتح محاور جديدة، لتخفيف الزحام بالشوارع والطرق الرئيسية.

وبدأت إدارة مرور الدقهلية، بقيادة العميد هشام دياب، مدير إدارة مرور الدقهلية، في تنفيذ الخطة الجديدة بمدينة المنصورة، بحضور العقيد إسلام رمزي، وكيل الإدارة للعمليات، والعقيد دكتور حاتم طه، وكيل الإدارة للتراخيص، والمقدم محمود اللوزي، رئيس المباحث، والعقيد دكتور عمرو الشربيني، رئيس قسم الشئون المالية والإدارية، والعقيد أحمد أبو الوفا، رئيس قسم مرور المنصورة.

الاتجاهات الجديدة من شارع «جيهان»

- شارع الإيمان: اتجاه واحد داخل فقط، من امتداد جيهان.

- شارع الصديق: اتجاه واحد داخل فقط، من امتداد جيهان.

- شارع الظريف: اتجاه واحد داخل فقط، من امتداد جيهان.

- شارع سعد الشرقاوي: اتجاه واحد داخل فقط، من امتداد جيهان.

- شارع سامي البدري: اتجاه واحد داخل فقط، من امتداد جيهان.

- شارع مكة: اتجاه واحد داخل فقط، من امتداد جيهان.

- شارع عباد الرحمن: اتجاه واحد داخل فقط، من امتداد جيهان.

الاتجاهات الجديدة من شارع «أحمد ماهر»

- شارع النقيطي: اتجاه واحد داخل فقط، من شارع أحمد ماهر.

- شارع حسن سعيد: اتجاه واحد داخل فقط، من أحمد ماهر.

- شارع الهنداوي: اتجاه واحد داخل فقط، من شارع أحمد ماهر.

- شارع ناجي عبد الرازق: اتجاه واحد داخل فقط، من أحمد ماهر.

- شارع عبد الرحمن بن عوف: اتجاه واحد داخل فقط، من أحمد ماهر.

شارع المستشار: اتجاه واحد داخل فقط، من شارع أحمد ماهر.

وأكدت مصادر لـ«الوطن» أن هذه التحويلات في مسارات عدد من الشوارع، بحيث يكون السير فيها باتجاه واحد، تعمل على تحقق السيولة المرورية، وتقضي على أي كثافات أو تكدسات مرورية.