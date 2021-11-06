«أطباء الدقهلية» تنعى ضحيتين لكورونا: القائمة ترتفع إلى 96 شهيدا

نعت نقابة الأطباء بمحافظة الدقهلية طبيبين توفيا نتيجة إصابتهما بفيروس كورونا، خلال الأسبوع الماضي، ليرتفع عدد الأطباء الذين توفوا خلال الجائحة إلى 96 طبيباً، تم تسجيلهم في قائمة «شهداء الواجب»، التي أعلنت عنها النقابة الفرعية للأطباء بالدقهلية، والتي تضم أسماء وصور جميع الذين توفوا نتيجة إصابتهم بالفيروس التاجي المستجد.

وأعلنت نقابة أطباء الدقهلية عن وفاة الدكتور حسن وهدان، رئيس قسم جراحه العظام بمستشفى المنصورة الدولي، وهو الشهيد رقم 96، وسبقه بأقل من أسبوع، الدكتور أسامه يحيى، رئيس قسم الكلى بمستشفى المنزلة المركزي، وهو الشهيد رقم 95 بين الأطباء بمحافظة الدقهلية، خلال الجائحة التي بدأت عام 2020.

«أطباء الدقهلية» تنعى الدكتور حسن وهدان

وأصدرت نقابة أطباء الدقهلية بياناً نعت فيه أحدث ضحايا كورونا من أعضائها، جاء فيه: «تتقدم نقابة أطباء الدقهلية بخالص العزاء في وفاة الدكتور حسن وهدان، رئيس قسم جراحه العظام بمستشفى المنصورة الدولي، رحمه الله رحمة واسعة، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

نقيب أطباء الدقهلية: وفاة طبيبين خلال أسبوع

وقال الدكتور أسامة الشحات، نقيب أطباء الدقهلية، إن عدد الأطباء الذين توفوا خلال الجائحة في الدقهلية وحدها وصل إلى 96 طبيباً، منذ بدء الجائحة عام 2020 وحتى الآن، وأضاف: «جمعنا أسماء كل هؤلاء الأطباء في لوحة أطباء الواجب، التي تضم أسماءهم وصورهم، وذلك من أجل ألا ننسى دور هؤلاء الأطباء في مقاومة الجائحة»، مشيراً إلى أنه «تم وضع اللوحة في مدخل النقابة، لنؤكد على دورهم الهام والفعال، وأننا لا ننسى أبداً زملاءنا».

وأضاف «الشحات»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الدكتور حسن وهدان، رئيس قسم جراحه العظام بمستشفى المنصورة الدولي، هو الشهيد رقم 96 بين أعضاء النقابة، وأنه توفى اليوم السبت، داخل قسم العزل مستشفى السماد بطلخا، بعد يومين من دخوله بها مصاباً بمضاعفات فيروس ‏كورونا المستجد.

وأشار إلي أنه سبق أن تم تسجيل حالة وفاة بين أطباء الدقهلية منذ أسبوع، وهو الدكتور أسامه يحيى، رئيس قسم الكلى بمستشفى المنزلة المركزي، والذي توفى بعزل مستشفى صدر المنصورة، إثر إصابته بالفيروس المستجد.