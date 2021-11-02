قطع المياه عن مناطق بالمنصورة لمدة 3 ساعات غداً

أعلنت رئاسة حي غرب المنصورة، في محافظة الدقهلية، برئاسة اللواء صبري محمد عبده، اليوم الثلاثاء، عن قطع مياه الشرب لمدة 3 ساعات عن بعض المناطق بنطاق الحي غداً الأربعاء، اعتباراً من الساعة 12 مساءً، وطالبت المواطنين والهيئات والمصالح الحكومية والمستشفيات والمخابز بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

أعمال ربط خط مياه الشرب بالمنصورة

وأصدرت رئاسة حي غرب المنصورة بياناً أوضحت فيه أنه نظراً لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية بأعمال ربط خط مياه شارع «اسكندر صوصة» على خط مياه شارع «الثانوية» بمنطقة غرب المنصورة، مما يتطلب قطع مياه الشرب غداً الأربعاء لمدة 3 ساعات، تبدأ من الساعة 12 مساءً.

المناطق المتأثرة بانقطاع المياه

وأوضح البيان أن المناطق المتأثرة بقطع مياه الشرب بنطاق حي غرب المنصورة، هي مناطق «شارع الثانوية، وشارع اسكندر صوصة، وجزء من شارع الجلاء».

وأهابت شركة مياه الدقهلية بالمواطنين قاطني الأماكن والوحدات المحلية المتأثرة بانقطاع المياه والهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز، ضرورة اتخاذ ما يلزم لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.

يذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية استكملت اليوم إنشاء خطوط مياه الشرب في شارع «الخلطة الاسفلتية»، بمنطقة غرب المنصورة، وهو ما تطلب قطع مياه الشرب لمدة 6 ساعات عن عدة مناطق بنطاق حي غرب المنصورة، وهي مناطق «سندوب، والمجزر، وحوض الطويل، ومنطقة الأمن المركزي».