تجديد حبس «بلطجي» أشهر سيفا لترويع المارة بالمحلة 15 يوماً

امر رئيس نيابة مركز المحلة في محافظة الغربية، تحت إشراف المستشار عماد سالم، المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية، تجديد حبس مسجل خطر، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بعد قيامه بإشهار «سيف»، وتهديد بعض المواطنين في الشارع، بقرية «كفر حجازي»، دائرة مركز المحلة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، في وقت سابقن من ضبط «بلطجي»، بحوزته كمية من الأقراص المخدرة، استخدم أسلحة بيضاء في تهديد المارة، واشهر سيفاً في وجه عدد من المواطنين، في قرية «كفر حجازي» بمركز المحلة.

إخطار مدير أمن الغربية بضبط مسجل «مخدرات» استخدم «سيفاً» لترويع المواطنين

تلقي اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطاراً من اللواء ياسر عبد الحميد، مدير مباحث المديرية، يفيد بتمكن الرائد محمد عمارة، رئيس مباحث مركز شرطة المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المدعو «م. ح.»، 28 سنة، مسجل واشتهر بالإتجار في المواد المخدرة، حيث قام بحمل سلاح أبيض «سيف»، وأشهره وسط الشارع لتهديد المواطنين، وذلك إثر نشوب مشاجرة مع أحد الباعة بمنطقة كورنيش كفر حجازي، وحال قيام المتهم بإشهار «سيف» في وسط الشارع، قام بعض من المواطنين بالتقاط صور وفيديو له، فيما تمكن أحد المواطنين من السيطرة عليه وإحضار «توكتوك» لإبعاده عن منطقة المشاجرة، لمنعه من ارتكاب جريمة.

النيابة تقرر تجديد حبس بلطجي 15 يوماً على ذمة التحقيقات

كما تمكن رئيس مباحث مركز شرطة المحلة الكبرى ومعاونيه من إعداد كمين لضبط المتهم، وتم إلقاء القبض عليه وبحوزته «السيف»، الذي قام بإشهاره في الشارع لتهديد المواطنين، وعثر بحوزته على بعض المواد المخدرة، وتبين أن له كارت معلومات جنائية لدى القسم للإتجار في المواد المخدرة.

تم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، حيث أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، قبل أن تصدر قراراً جديداً اليوم السبت، بتجديد حبسه لمدة 15 يوماً.