النيابة العامة تصرح بدفن جثة شاب دهسه قطار «المحلة - طنطا»

أصدر المستشار عماد سالم المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، اليوم، توجيهاته إلى رئيس نيابة ثان المحلة بإنهاء إجراءات تصاريح دفن جثة شاب دهسه قطار السكك الحديدية بخط «المحلة _ طنطا» والتأكد من تحديد هويته قبل دفنه وخروجه من مشرحة مستشفى المحلة العام.

النيابة العامة تصرح بإنهاء دفن جثة شاب دهسه قطار

وشدد المحامي العام في تعليماته بأهمية سماع أقوال شهود عيان للحادث والتأكد من وجود شبهه جنائية في الحادث من عدمه.

وتعود أحداث الواقعة، حينما تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من العقيد محمد حوام مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بتلقي إشارة شرطة النجدة، بورود بلاغات من الأهالي تفيد بمصرع شاب دهسا أسفل عجلات قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد أمام البوابة الأولى بمدينة المحلة الكبرى.

أمن الغربية يخصص سيارة إسعاف

كما باشرت قوة أمنية مدعومة بسيارة إسعاف دورها بالانتقال إلى موقع الحادث تحت إشراف العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة والرائد محمد عمار رئيس مباحث قسم شرطة ثان المحلة.

التحريات الأمنية: الجثة لشاب مجهول الهوية وفي الثلاثينات من عمره

وكشفت التحريات الأمنية من واقع معاينة الجثة أن الشاب مجهول الهوية وفي الثلاثينات من عمره ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته بنزيف داخلي دون وجود شبهة جنائية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق التي أمرت بتشريح الجثة ودفنها.