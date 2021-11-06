«عين شمس»: الأطفال ينقلون كورونا بسهولة وتطعيمهم يقلل من الإصابات

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام المناعة بجامعة عين شمس، إن الأطفال ينقلون فيروس كورونا المستجد بسهولة، وبالتالي فإن تطعيمهم يجعلهم في أمان، ويقلل من فرص إصابتهم، كما يصبحون غير مصدرين للإصابة بالفيروس، خاصة مع دخول العام الدراسي، مشيرا إلى أن تطعيم الأطفال يساعد إلى حد كبير في تقليل فرص الإصابة، وانحسار منحنى الوباء الذي تعيشه مصر حاليا من الموجة الرابعة.

تطعيم 40 مليون مواطن ضد كورونا قبل نهاية 2021

وأضاف عقبة، خلال تصريحات عبر تطبيق سكايب، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد مقدم برنامج «هنا القاهرة»، على قناة سكاي نيوز العربية، أن هذا القرار يساعد على الوصول إلى تطعيم 40% من المصريين بنهاية هذا العام، بواقع 40 مليون مواطن، لذلك عُقدت اتفاقات وشراكات مع دول الشرق ودول الغرب للحصول على لقاحات كورونا، مثل الصين وروسيا وإنجلترا وأمريكا.

«فايزر وموديرنا» لتطعيم الأطفال

وتابع رئيس أقسام المناعة بجامعة عين شمس، أن الدراسات والأبحاث أثبتت إمكانية استخدام لقاحي فايزر وموديرنا لتطعيم الفئات العمرية الصغيرة، من أجل حمايتهم وتقليل معدلات انتشار الفيروس.

وفي وقت سابق، أكد عقبة أن الحكومة قررت ان تطعيم الأطفال بـ لقاحات كورونا من عمر 15 حتى 18 عاما، إذ تم تخصيص 8 ملايين جرعة لتطعيم 4 ملايين طفل في هذه الفئة.