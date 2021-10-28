أشرف عقبة: تناول اللقاحات يقلل فرص ظهور متحورات كورونا

أكد الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام المناعة بجامعة عين شمس، على ضرورة السعي إلى تطعيم أكبر عدد من المواطنين لأن هذا الأمر يساعد على تقليل معدلات انتشار فيروس كورونا ويقلل فرص التحورات، بالإضافة إلى التعايش، ومن ثم فإن أي شائعات يجري تداولها بشأن آثار جانبية نادرة الحدوث أمر يساعد الفيروس على الانتشار ووجود التحورات.

يجب تحري المصادر التي يحصل المواطنون منها على المعلومات

وأضاف عقبة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» من تقديم الإعلاميين نهى درويش ومحمود السعيد، أنه يجب تحري المصادر التي يحصل المواطنون منها على المعلومات، إذ ينتهز «تجار الأزمات» الفرصة في زيادة أعداد الإصابات، مشيرًا إلى أن الدراسات الطبية على مستوى العالم أثبتت ظهور سلالات جديدة للفيروس، وأن بعض متلقي اللقاح قد يصابون بمتحورات أو سلالات جديدة ومن ثم يجب الالتزام بأساليب الوقاية والتباعد الجسدي وارتداء الكمامة وغسيل اليدين حتى بعد الحصول على اللقاحات.

الالتزام بالإجراءات الاحترازية يقي الجسم من كورونا

وشدد رئيس أقسام المناعة بجامعة عين شمس، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لأنها تقي الجسم من فيروس كورونا ومختلف لالتهابات التنفسية مثل الإنفلونزا، لافتًا إلى أن إصابة الإنسان بالإنفلونزا إلى جانب الإصابة بفيروس كورونا يؤدي إلى زيادة فرص شدة الأعراض؛ وهو ما قد يتسبب في تلقي العلاج بالمستشفيات، ونصح كبار السن ومصابي الأمراض المزمنة بالحصول على لقاحات الإنفلونزا.

وحول تقوية المناعة، أكد أشرف عقبة: «المناعة هي محصلة حياتنا وأنماطنا الحياتية اليومية، وبالتالي فنحن في حاجة إلى التعرض لأشعة الشمس وشرب السوائل والحرص على التغذية الصحية وممارسة الرياضة والنوم بشكل كافِ وبخاصة في فترة الليل والبعد عن الشائعات والأكاذيب لأنها تزيد الاستعداد للإصابة من الأمراض».