«عقبة»: تخصيص 8 ملايين جرعة من لقاحات كورونا لتطعيم الأطفال في مصر

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام المناعة بجامعة عين شمس، إنّ المناعة الناتجة عن لقاحات كورونا أكبر وأكثر استقرارا من نظيرتها الناتجة عن الإصابة، ما يؤكد أهمية الحصول على لقاحات كورونا، لافتًا إلى أنّ المناعة الناتجة عن وقوع الإصابات لن تكون كافية لمنع انتشار الفيروس المستجد، الذي ما زال يحصد الأرواح حول العالم.

فاعلية لقاحات كورونا للأطفال

وأضاف عقبة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر شاشة إكسترا نيوز، تقديم الإعلاميين محمود السعيد ونهى درويش، أنّ بعض الدراسات أثبتت قدرة لقاحات كورونا «فايزر» و«موديرنا» على منح المناعة للأطفال، مؤكدا أنّها آمنة وفعالة ولا ضرر منها.

تطعيم 4 ملايين طفل ضد كورونا

وتابع رئيس أقسام المناعة بجامعة عين شمس، أنّ الحكومة قررت تطعيم الأطفال بـ لقاحات كورونا من عمر 15 حتى 18 عاما، حيث جرى تخصيص 8 ملايين جرعة لتطعيم 4 ملايين طفل في هذه الفئة.

الفترة المثالية لحصول الحوامل على لقاح كورونا

وأشار أشرف عقبة، إلى أنّ كل لقاح يخضع للدراسات للتأكد من سلامته وأمانه وفاعليته، ولن يتم استخدام أي لقاح من اللقاحات إلا بعد التأكد من السلامة والأمان، موضحا أنّ الأبحاث ما زالت جارية بالنسبة للحوامل والمرضعات، حيث جرى إقرار بعض اللقاحات للتأكد من حمايتهم من الفيروس دون آثار جانبية عليهن أو على أجنتهن، حيث يفضل أن يحصلن عليها بعد الأسبوع الـ12 أو بعد مرور 3 أشهر على الأقل.