«حياة كريمة» تنظم ندوة التحول الرقمي والرقمنة والشمول المالي في الغربية

عقدت مؤسسة «حياة كريمة»، ندوة بمركز شباب منية المباشرين بقرية منية المباشرين مركز زفتى تحت عنوان التثقيف الرقمي ونشر الوعي الرقمي والشمول المالي، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة الغربية .

وتضمنت الندوة استخدام بوابة الشكاوى الحكومية وبوابة مصر الرقمية، واستخدام أمثلة عملية لتنفيذ الخدمات الرقمية للحكومية، من خلال الموقع الإلكتروني والتعريف بالامن السيبراني وتأمين استخدام البيانات والبطاقات الذكية.

«حياة كريمة» تستهدف تطوير مراكز الشباب

وعلى جانب آخر، أكد الدكتور محمد سلامة، وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة المنوفية، أن مبادرة حياة كريمة تعمل على تطوير مراكز الشباب والملاعب بمركزي الشهداء وأشمون الجاري تنفيذ المبادرة فيهما، موضحا أن التطوير يشمل إنشاء المقرات الإدارية، وتنجيل الملاعب وإنارتها، فضلا عن بناء أسوار أو تنفيذ أي تعديلات وفق احتياحات كل مركز شباب في مركزي أشمون والشهداء.

وأضاف وكيل مديرية الشباب والرياضة في المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عدد مراكز الشباب الجاري تطويرها تشمل 81 مركزا، موضحا أن العمل يتم حاليا في عمليات الإنشاء والتطوير للانتهاء من المشروعات وفق الجداول المحددة لتنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة في محافظة المنوفية.

إزالة جميع المعوقات أمام «حياة كريمة»

وعقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اجتماعاً موسعاً أمس الخميس، بحضور نائبه الدكتور محمد أبوزيد، لمناقشة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي يجري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بهدف الوقوف على جميع المعوقات والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار في تنفيذ الأعمال وفقاً للجدول الزمني المحدد.

وقال المحافظ إن محافظة المنيا بأجهزتها التنفيذية تسابق الزمن من أجل الانتهاء من مشروعات حياة كريمة في 192 قرية و757 تابعاً، بنطاق 5 مراكز مستهدفة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تطوير قرى الريف المصري، مؤكداً أن الهدف من الاجتماع اكتشاف المشكلات التي تظهر، والعمل على حلها بشكل لحظي.