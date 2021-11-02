«حياة كريمة» بمحافظة الغربية تنظم ندوة عن التحول الرقمي

عقدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومؤسسة «حياة كريمة» بمحافظة الغربية، ندوة رقمية، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، بمدرسة الشهيد عبدالقادر موسي الابتدائية، بقرية ميت الحارون، بمركز زفتى بمحافظة الغربية، تحت عنوان «التثقيف الرقمي ونشر الوعي الرقمي حول التحول الرقمي والرقمنة والشمول المالي».

توضيح استخدام بوابة الشكاوى الحكومية

وتضمنت الندوة استخدام بوابة الشكاوى الحكومية وبوابة مصر الرقمية، واستخدام أمثلة عملية لتنفيذ الخدمات الرقمية للحكومية، من خلال الموقع الإلكتروني، والتعريف بالأمن السيبراني، وتأمين استخدام البيانات والبطاقات الذكية.

تطعيم 200 شخص بالجرعة الثانية من اللقاحات المضادة لكورونا

وتم تطعيم عدد 200 شخص بالجرعة الثانية من لقاح كورونا بسرايا السكوت، بقرية تفهنا العزب، حيث تم الوصول إلى 4400 جرعة، وتأتي هذه الفعاليات ضمن مبادرة حياة كريمة بمركز زفتي محافظة الغربية.

السيسي يهتم بالارتقاء بحياة المواطنين

وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة «حياة كريمة»، من أجل الارتقاء بحياة المواطنين في الريف المصري، وتعمل المبادرة على إنشاء بينة تحتية حديثة، وإدخال الكهرباء والمياه والمؤسسات الحكومية الضرورية، من أجل التسهيل على المواطنين وعدم ضرورة السفر إلى القاهرة لإنهاء الأوراق الخاصة بهم.

فكرة إنشاء حياة كريمة

ونشأت الفكرة، عندما شارك الشباب المتطوع بعرض رؤيتهم وأفكارهم في المؤتمر الأول لمبادرة «حياة كريمة»، الذي عُقد على هامش المؤتمر الوطني السابع للشباب في 30 يوليو 2019، وعلى أثره تم إنشاء مؤسسة حياة كريمة بتاريخ 22 أكتوبر 2019 من شباب متطوع، وتهدف المؤسسة إلى التدخل الإنساني لتنمية وتكريم الإنسان المصري، وحفظ كرامته وحقه في العيش الكريم، لإحداث تغيير ملموس لتكريس كافة مجهودات العمل الخيري والتنموي.

مشاركة أكثر من 20 وزارة و23 منظمة في «حياة كريمة»

ويشارك في هذه المبادرة أكثر من 20 وزارة وهيئة و23 منظمة مجتمع مدني لتنفيذ هذا المشروع العملاق.