استشاري تشريعات: التحول الرقمي يساعد متخذي القرار ويضمن جودة الخدمات

قال الدكتور محمد حجازي، استشاري تشريعات التحول الرقمي والابتكار والملكية الفكرية، إن التحول الرقمي يعمل على إعادة هندسة الإجراءات الحكومية، حتى تكون أكثر سهولة ويسرا للمواطنين، وتستطيع الجهات الحكومية تصحيح بيانات المواطنين، وهو ما يساعد متخذي القرار على توظيف الموارد الموجودة في كل المجالات لتحسين الخدمات المختلفة، كما يساعد على مكافحة الفساد بشكل أساسي، وتوجيه عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل أكثر فاعلية.

ربط قواعد البيانات

وأضاف حجازي، خلال تصريحات عبر تطبيق «زووم» مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج «اليوم»، عبر قناة dmc، أن التحول الرقمي يضمن ربط قواعد البيانات المختلفة بشكل صحيح ومعايير قانونية دقيقة، للتأكد من أن البيانات موثوق فيها، ويمكن تحليلها ومعالجتها، والخروج منها بشكل سليم، لتوجيهها في مجالات الصحة والتعليم والإدارة المحلية والمالية والاقتصادية المختلفة بشكل أساسي.

رؤية الرئيس للتحول الرقمي

وتابع استشاري تشريعات التحول الرقمي والابتكار والملكية الفكرية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، لديه رؤية في مسألة الرقمنة والتحول الرقمي في مصر، حيث إن الدولة المصرية منخرطة في هذا المشروع منذ عدة سنوات، موضحًا أن الحكومة أصبحت تقدم نحو 70 خدمة إلكترونيا، ويتزايد هذا الرقم بشكل مستمر.

وأكد، أن التحول الرقمي مفيد في التأكد من جودة الخدمات وصحة المعلومات لتوجيه القرارات بشكل دقيق ومفيد للمواطن، ومنع إهدار الموارد وهو ما يستلزم مجموعة من العوامل، منها ما هو متعلق بالبنية التكنولوجية والإطار التشريعي والتنظيمي للخدمات المختلفة والأطر التنفيذية المتعلقة بتنفيذ هذه الخدمات على الأرض والدفع الإلكتروني والهوية الرقمية بالنسبة للمستخدمين.