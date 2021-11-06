خبير تخطيط: نقل الوزارات للعاصمة الإدارية فرصة للاستمتاع بشوارع القاهرة

قال الدكتور إسلام رأفت، أستاذ التخطيط العمراني، إن هذه ليست المرة الأولى التي تسعى فيها الدولة إلى نقل مقار الحكومة، سواء الوزارات أو السفارات، إلى مناطق خارج البؤرة الموجود فيها القاهرة القديمة.

وأضاف «رأفت» خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج «من القاهرة» المذاع على فضائية «سكاي نيوز عربية»، اليوم السبت، أن المحاولات بدأت منذ عصر الرئيس الراحل أنور السادات في فكرة مدينة السادات، لافتا إلى أنه رغم تشييد الكثير من المباني إلا أن بعد المسافة ووجودها خارج نطاق العاصمة جعل منها فكرة مستحيلة.

أستاذ التخطيط: آن الأوان أن نستمتع بالقاهرة

وتابع: «آن الأوان أن نستمتع بالقاهرة التي افتقدناها منذ زمن طويل»، منوها إلى أن مشاريع تفريغ العاصمة من المنشآت السياسية ونقلها للعاصمة الإدارية الجديدة سوف تسمح بمرونة وسهولة في التعرف والاستمتاع بمعالم القاهرة الثقافية، وسيسمح للمواطن والسياح أن يتحركوا بسلاسة».

وذكر أستاذ التخطيط العمراني، أن العاصمة القديمة لم تعد تتحمل النقلة النوعية التي تحدث في المدن الحديثة والذكية، مشيرا إلى أن مقار الحكومات تدار الدولة من خلالها، وبالتالي تحتاج كاميرات تغطي جميع المناطق العمرانية الموجودة حوله، بالإضافة إلى وجود وسائل التحكم في آليات الحركة، وهذه العناصر تحتاج إلى سيرفرات قوية جدا، وأنظمة دعم إلكتروني قوية.

المباني القديمة لا تتحمل تطلعات الدولة المصرية

ونوه إسلام رأفت، إلى أن المباني القديمة أصبحت لا تتحمل هذه التطلعات، وبالتالي كان أهمية وجود مباني جديدة يتحمل تغذيته بوسائل الاتصال الحديثة، ونرصد من خلاله الوضع على الأرض ونديره.