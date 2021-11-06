فريق بحث لحل لغز العثور على جثة طفلة بكرداسة

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة من جهودها لحل لغز العثور على جثة طفلة ملقاة بأرض فضاء في منطقة كرداسة.

وشكَّلت مديرية أمن الجيزة فريق بحث لحل لغز الواقعة، كما يفرغ رجال المباحث كاميرات المراقبة القريبة من مكان الواقعة وسؤال شهود العيان لكشف ملابسات الحادث.

وعثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة على جثة طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات ملقاة في قطعة أرض فضاء بمنطقة كرداسة، عندما تلقى قسم الشرطة بلاغا من غرفة النجدة بالعثور على جثة طفلة ملقاة في الشارع، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين جثة طفلة 5 سنوات وبها إصابات، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة.

النيابة تُحيل عامل إحالة للجنح

وفي سياق منفصل قررت نيابة النزهة، إحالة عامل إلى محكمة الجنح لاتهامه بسرقة سيارة في النزهة، وتسلمت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهم والتحريات واستمعت إلى مجرى التحريات لأقواله في الواقعة.

ترجع تفاصيل الواقعة فور تلقي قسم شرطة النزهة بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم باكتشافه سرقة السيارة ملكه حال توقفها داخل جراج العقار محل سكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص عامل سابق بجراج كائن بذات المنطقة محل البلاغ، ومقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المُستولى عليها.

اعترافات المتهم

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأقر بأنه نظراً لسابقة عمله بجراج مجاور للعقار سكن المجنى عليه، تمكن من مغافلة حارس الجراج والاستيلاء على مفتاح السيارة من داخل الجراج ولاذ بها بالفرار، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة، وبتطوير مناقشة المتهم المذكور اعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في السرقات المتنوعة، واعترف بارتكاب 2 حادث سرقة من مواطنين، وباستدعاء المجنى عليهما اتهماه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.