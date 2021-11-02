روسيا تسجل 39 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الثلاثاء، عن زيادة قياسية جديدة في عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا، وبلغت ألفا و178 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تم تسجيل 39 ألفا و8 حالات إصابات جديدة.

أرتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا

ووفق بيانات وإحصاءات المركز الروسي لمكافحة تفشي الوباء، توزعت الإصابات الجديدة على 85 إقليما، وتم تسجيل أكبر عدد منها في العاصمة موسكو، بلغ عددهم 5 آلاف و736 حالة إصابة، تليها مدينة بطرسبورغ بعدد 3 آلاف و66 حالة، كما تم تسجيل ألفين و893 حالة إصابة فى المناطق المجاورة لمدينة موسكو.

وارتفعت أعداد الإصابات بفيروس كورونا في روسيا، منذ بداية تفشي الوباء إلى 8 ملايين و593200 حالة إصابة، و7 ملايين و412631 حالة تعافى، منهم 30 ألفا و905 حالات خلال اليوم الماضي، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 240 ألفا و871 حالة وفاة حتى الآن.

واتخذت السلطات الروسية، فى وقت سابق، عدة إجراءات للحد من تفشي الوباء، بالإضافة إلى تشديد حملات التطعيم، كما أنها فرضت عطلة رسمية في البلاد لمدة أسبوع مدفوعة الأجر، حتى 7 نوفمبر المقبل.

سلالتان جديدتان من متحور فيروس كورونا بروسبا

ومن جانبه، أعلن مدير المعهد المركزي لبحوث الأوبئة، التابع لهيئة الرقابة وحماية المستهلك الروسية، فاسيلي أكيمكين، أمس الاثنين، اكتشاف سلالتين جديدتين من متحور فيروس كورونا المستجد، وهما «مو» و«لامدا» بروسيا، وتسجيل 3 حالات إصابة بمتحور«مو»، بينما جاءت حالة واحدة بمتحور «لامدا».

إصابات جديدة بـ«دلتا» لفيروس كورونا

وأعلنت السلطات الصحية الروسية، الأسبوع الماضي، عن رصد 5 إصابات بالنوع الجديد من سلالة «دلتا» لفيروس كورونا «AY.4.2»، وقال مدير مركز تطوير الطرق الجديدة لتشخيص الأمراض لدى معهد الدراسات العلمية المركزي التابع لهيئة حماية المستهلك، «روسبوتريبنادزور» كميل حفيظوف، أنه تم رصد 3 إصابات في «موسكو»، بجانب حالتين في ولاية «بوغاتيي سابي» التابعة لجمهورية تتارستان، وفقا لوكالة الأنباء الروسية «نوفوستي».