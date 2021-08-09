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انتصار السيسي تهنئ المصريين بالعام الهجري: مناسبة تتجلى فيها أنبل المعاني

كتب:

شريف سليمان
11:26 ص | الإثنين 09 أغسطس 2021
انتصار السيسي

انتصار السيسي

هنأت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب مصر والأمة العربية والإٍسلامية بمناسبة بداية العام الهجري الجديد. 

وكتبت قرينة رئيس الجمهورية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أتقدم بالتهنئة لشعب مصر والأمة العربية والإٍسلامية بمناسبة بداية العام الهجري الجديد، فهي مناسبة تتجلى فيها أنبل المعاني، في صدق النية والعزم والتضحية والوفاء للوطن، داعية الله أن يكون هذا العام عام خير وبركة وأمن وسلام على مصر وشعبها وسائر بلاد العالم».

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