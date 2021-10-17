السيدة انتصار السيسي: مصر تمضي بثبات لتغيير واقع 58 مليون إنسان

وجّهت السيدة انتصار السيسي، الشكر لشباب مصر الذين يطوفون قرى الريف من أقصى الشمال لأقصى الجنوب، لتوفير حياة كريمة لأهالينا.

وأضافت قرينة الرئيس عبر حسابها على فيس بوك، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر: «هذا اليوم يجسّد في جوهره أسمى معاني المبادئ الإنسانية التي تعزز روح التعاون والمشاركة، وتؤكد حق كل إنسان في أن يعيش حياة كريمة، وهو ما تمضي مصر فيه بثبات لتغيير واقع الحياة لـ58 مليون إنسان في 4584 قرية».