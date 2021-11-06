«الآثار»: نراقب كل المنافذ على مدار 24 ساعة لمنع التهريب

قال حمدي همام، رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالمجلس الأعلى للآثار، إن في إطار سعي وزارة السياحة والآثار في مكافحة الإتجار غير الشرعي بالآثار المصرية وآثار كل دول العالم، فتعمل الإدارة المركزية للمنافذ بمراقبة كل الموانئ الجوية والبحرية والبرية لمنع حدوث أي حالات تهريب للآثار المصرية إلى دول الخارج، آخرها إحباط تهريب 13 مخطوطة إلى تركيا.

همام: أحيي جميع جهات الدولة لتعاونها معنا

وأضاف «همام»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الإدارة تفحص كل ما يعرض عليها من مصلحة الجمارك والجهات الأمنية الموجودة بكل الموانئ لمنع تهريب الآثار، «أنا بحيي جميع جهات الدولة لتعاونهم معنا».

همام: إحباط تهريب مخطوطات تعود للقرون 17 و18 و19

وأوضح أن الإدارة نجحت في إحباط محاولة تهريب 13 مخطوطا أثريا داخل مطار القاهرة الدولي، وهي مخطوطات تعود للقرون 17 و18 و19، كما وتشمل الضبطية على مخطوط صلوات الصوم الكبير باللغتين القبطية والعربية، ومخطوطات من الفقه الاسلامي والطب الروحاني للأنبا ميخائيل أسقف أتريب، وكذلك مخطوط الابصلمودية المقدسة بنهرين، وأدعية تبدأ بأسماء النبي محمد.

وأكد أن مبنى 1 للركاب بمطار القاهرة قد أرسل إخطارا إلى الإدارة يفيد بوجود راكب مصري مسافر إلى تركيا وبحوزته الـ13 مخطوطة أثرية وتعود لقرون مختلفة، و3 لفائف من الباردي بحالة سيئة، وعلى الفور تم التعامل مع الأمر، ونجحت الإدارة في منع التهريب، «إحنا مكناش قادرين نحدد البرديات دي بتعود لأنهي عصر، لأن التعامل معهم يحتاج لتدخل من رجال الترميم».

وأشار إلى أن الراكب سعى لإخفاء تلك المخطوطات في الجيوب الجانبية لشنطة السفر الخاصة به، «إحنا موجودين في كل الموانئ على مدار الـ24 ساعة طيلة أيام الأسبوع، ونغطي جميع منافذ الجمهورية».