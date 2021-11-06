إحباط تهريب 13 مخطوط أثريا و3 لفائف ورق بردي بمطار القاهرة

نجحت الوحدة الأثرية بمبني الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي، بالتعاون مع شرطة ميناء القاهرة الجوي، من ضبط 13 مخطوطًا أثريًا من القرن 17 و18 و19، و3 لفائف ورق البردي في حالة سيئة من الحفظ، وقالب لسك العملة من المعدن عليه خط «طغراء» الذي يعود للعصر العثماني.

ضبط قالب لسك العملة يعود للعصر العثماني

صرح بذلك الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، موضحا أنّه بعد تلقي الوحدة الأثرية من شرطة تأمين الركاب بلاغًا بالاشتباه في أثرية بعض المقتنيات بحوزة أحد المسافرين، تمّ تشكيل لجنة أثرية متخصصة من المجلس الأعلى للآثار ودار الكتب والوثائق القومية برئاسة السيد ملاك نصحي مفتش آثار بقطاع الأثار الاسلامية.

تشكيل لجنة أثرية متخصصة لفحص المضبوطات

وأكّد حمدي همام رئيس الادارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالمجلس الأعلى للآثار، أنَّ اللجنة أكدت أثرية المضبوطات وعليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومصادرة المضبوطات لصالح وزارة السياحة والآثار طبقًا للقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، كما أوصت بسرعة إيداعها بالمتحف القبطي لترميمها وصيانتها.

ومن جهته، قال ملاك نصحي رئيس اللجنة الأثرية المشكلة لفحص المضبوطات، أنَّه بعد الفحص والمعاينة تبين أن المخطوطات تشمل مخطوطات من الفقه الإسلامي والطب الروحاني للأنبا ميخائيل أسقف أتريب، ومخطوط صلوات الصوم الكبير باللغة القبطية والعربية وأدعية تبدأ بأسماء النبي محمد (صل الله علية وسلم)، ومخطوط الابصلمودية المقدسة بنهرين.