إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من العملات الأثرية بمطار القاهرة

أحبطت سلطات الجمارك بمطار القاهرة الدولي محاولة تهريب كميات كبيرة من العملات الذهبية والفضية والأواني والمستلزمات الفضية، وعملات أثرية، بصحبة راكب مصري مزدوج الجنسية.

المضبوطات كانت بحوزة مصري مزدوج الجنسية قادم من أبوظبي

وأثناء تنفيذ الإجراءات الجمركية لركاب رحلة طيران الاتحاد القادمة من مدينة أبو ظبي، استوقف أحمد حمدي الجوادي، رئيس القسم المعين بلجنة الخط الأخضر، أحد الركاب.

وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة، بواسطة أحمد علي الشريف، رئيس القسم، تلاحظ وجود أشياء تكرارية متماثلة وأجسام معتمة متماثلة.

ضبط كمية كبيرة من «العملات والأواني والمستلزمات الفضية»

وقام أحمد أبو بكر فؤاد، مدير الحركة، المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2، بتكليف تامر محمد عبد الله، مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا، فتبين وجود كميات كبيرة من العملات والأوانى والمستلزمات الفضية، كما تم ضبط خنجر فضي.

وبالعرض على شرطة المطار، بإخطار من أحمد عبد الفتاح طه، مدير الجمرك، أفادت بأنه مجرد «خنجر للزينة» فقط ومصرح بحيازته وبدخوله البلاد.

ضبط كمية أخرى من «العملات الذهبية»

كما تم ضبط كمية أخرى من عملات ذهبية، كان الراكب قد أخفاها أسفل ملابسه التي يرتديها، وبعرض الأمر على الدكتور ماجد موسى، مدير عام جمارك المطار، قام بإخطار حمدي همام، وكيل وزارة الآثار، وهناء محمد المشهور، المدير العام، للاشتباه في أثرية بعض العملات، اللذين قاما بتشكيل لجنة من الوحدات الأثرية بالمطار، مكونة من دينا محمود، مفتش آثار مبنى رقم 2، ومحمود حسن خلف الله، مفتش آثار مبني رقم 1، ونهى محمد مصطفى، مفتش آثار رقم 3.

ضبط 15 عملة معدنية ترجع للعصر العثماني و9 عملات معدنية ترجع لعصر السلطان حسين

وتم تحرير محضر معاينة، أسفر عن وجود 15 عملة معدنية تعود للعصر العثماني، و9 عملات معدنية، تعود لعصر السلطان حسين، بخلاف 8 عملات معدنية تعود لعصر الملك فؤاد الأول، وعملة واحدة تعود للعصر العباسي، وعملة واحدة تعود لعصر الملك فاروق الأول، بينما بلغت باقي المضبوطات التي لا تحمل الصفة الأثرية 541 قطعة من العملات الذهبية والفضية المتنوعة، وعدد من الأواني والمستلزمات الفضية.

تشديد الإجراءات الرقابية على المنافذ الجمركية

وأمر أحمد عبد الفتاح طه مدير إدارة الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض على الدكتور ماجد موسي، مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، الذي أحال الراكب إلى النيابة المختصة، فيما يخص المضبوطات الأثرية، وتم تحرير المحضر اللازم، تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.