حظك اليوم برج القوس الأحد 7-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مواليد برج القوس بعاطفة متوقدة متوهجة، إذ يُعتبر شخص القوس من أكثر الأشخاص عاطفية وحناناً ورقة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيا

رغم الضغوط.. تجد أنك ما زلت قادرا اليوم على الاجتهاد واقتحام ميادين جديدة.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

القمر في برجك يمنحك ثقة بالنفس وتثبت وجودك وتؤثر فيمن حولك بذكاء.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شيرين سيف النصر، ويوافق تاريخ ميلادها 27 نوفمبر.