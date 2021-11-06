حظك اليوم برج القوس السبت 6-11-2021 مهنيا وعاطفيا

تتصف شخصية برج القوس بالإيجابية المطلقة، لا يشعر بالإحباط بسهولة، لا يصعب عليه شيء، كما يتمتع بالحس المرح والمتعة والفكاهة، غير متذمر يسعد نفسه بنفسه، لا ينتظر من أحد أن يقدم له السعادة على طبق من ذهب. وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم وتوقعات الأبراج لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج القوس مهنيا

القمر في منزلك الثالث يمدك اليوم بالديناميكية وبحب المعرفة وتستمتع بالصحبة الطيبة.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

رغم التشوش.. يمكنك اليوم أن تتعامل بود مع الأهل والأحباب وتشعر بالارتياح والهدوء.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان هاني شاكر، ويوافق تاريخ ميلاده 21 ديسمبر.