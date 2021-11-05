حظك اليوم برج القوس الجمعة 5-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن رجل برج القوس شخصيته المرحة والمغامرة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيا

عليك بدراسة كل شيء وكل شخص بدقة، وراقب جيدا المحيطين بك واحرص على السرية والكتمان.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

القمر في منزل الصحة السلبي، وعليك أن تتمسك بالسلام النفسي، فالصحة تشمل البدن والروح، ولا تتحدث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان براد بيت، ويوافق تاريخ ميلاده 18 ديسمبر.