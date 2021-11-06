حظك اليوم السبت 6-11-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

يهتم عالم الأبراج بتقديم رسائل يومية لأصحاب الأبراج للاطلاع على حظهم قبل اتخاذ أي قرار، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 6-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يدفعك لاقتحام الحياة بجرأة وروح مبادرة وثقة.

حظك اليوم برج الحمل 6-11-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والخلافات والأحداث غيرالمتوقعة قد تعيش اليوم مغامرة أو تجربة تلهمك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة روجينا، ويوافق تاريخ ميلادها 16 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 6-11-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر في منزل المدخرات يساعدك على إدارة أموالك وتخطط لبعيد.

حظك اليوم برج الثور 6-11-2021 على الصعيد العاطفي

تراجع أورانوس في برجك قد يدفعك لمراجعة نفسك وخبراتك ورؤيتك للأمور وللأشخاص ويساعدك الفلك على الاقتراب بود ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان عادل إمام، ويوافق تاريخ ميلاده 17 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 6-11-2021 على الصعيد المهني

ادرس جيدا خطواتك إذا كنت مقدما على شراكة ولا ترتبط بعقود إلا بعد استيفاء المعلومات اللازمة.

حظك اليوم برج الجوزاء 6-11-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في مواجهة برجك يدفعك للبحث عن الصحبة الصالحة، فقط انتبه لأنك قد تبالغ في طلبك للمثالية.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة هالة صدقي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 6-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس وإذا كلفت بأداء مهمة، ستنجزها على أكمل وجه.

حظك اليوم برج السرطان 6-11-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. تبدو اليوم مميزا وقد تلتقي اليوم بمن يقدر جهودك وشخصك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة وردة الجزائرية، ويوافق تاريخ ميلادها 22 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 6-11-2021 على الصعيد المهني

القمر ونبتون متنافران بمنزلي المال، وعليك أن تدرس جيدا قبل اتخاذ أي قرار.

حظك اليوم برج الأسد 6-11-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد داعمان ويمنحانك استعدادا للتعامل بمرونة مع الأحباب والأصدقاء، وقد يعدك ذلك بأوقات حلوة.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد ميجان ميركل، ويوافق تاريخ ميلادها 4 أغسطس.

حظك اليوم برج العذراء 6-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في برجك يساعدك على تحقيق النجاح، ويمنحك قدرة كبيرة على الإبداع وتبدو مبهرا.

حظك اليوم برج العذراء 6-11-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. الوضع الفلكي قد يجعلك اليوم تخطف القلوب وتخلب الوجدان بسحرك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان مصطفى قمر، ويوافق تاريخ ميلاده 22 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 6-11-2021 على الصعيد المهني

القمر ونبتون متنافران بمنزلي الصحة وعليك بتنظيم جهودك وأولوياتك وراجع سلوكك الصحي والزم الكتمان.

حظك اليوم برج الميزان 6-11-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد داعمان ويمنحانك تألقا، ومع ذلك ينصحك الفلك ألا تتكلم عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة صفاء أبو السعود، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 6-11-2021 على الصعيد المهني

اليوم يمنحك المخلصون الخبرة والنصائح الثمينة فاستفد منها.

حظك اليوم برج العقرب 6-11-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يساعدك على الانفتاح، ويمنحك أدوات السعادة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة فيروز، ويوافق تاريخ ميلادها 21 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 6-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس، وعليك أن تضع حساسيتك جانبا حتى يمر اليوم بسلام.

حظك اليوم برج القوس 6-11-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم يطالبك الفلك بالابتعاد عما يثير أعصابك، وعليك أن تبقى ساكنا وأن تتعامل بحذر.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان ظافر العابدين، ويوافق تاريخ ميلاده 26 نوفمبر.

حظك اليوم برج الجدي 6-11-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر في منزل الحظ يعمل لصالحك.. تتضاعف ثقتك بنفسك وتهتم بدراسة أمر يشغلك وتنجح في كل ما تقوم به.

حظك اليوم برج الجدي 6-11-2021 على الصعيد العاطفي

تعدك الأفلاك بأوقات حلوة مع الأحباب، وقد تميل نحو مساعدة من تحب أو من يعانون من الأصدقاء وتخفف عنهم وترشدك بصيرتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة مي عز الدين، ويوافق تاريخ ميلادها 19 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 6-11-2021 على الصعيد المهني

القمر ونبتون متنافران بمنزلي المال وعليك أن تتوخى الحيطة والحذر إذا أردت تنمية أعمال أو مدخرات أو ما تملك من أصول.

حظك اليوم برج الدلو 6-11-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد داعمان ويمنحانك مرحلة واعدة تصر فيها على إصلاح علاقتك بمن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة ليلى مراد، ويوافق تاريخ ميلادها 17 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 6-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وقد تشعر اليوم أنك مكبل الحركة.. رتب أفكارك وابحث عن حافز.

حظك اليوم برج الحوت 6-11-2021 على الصعيد العاطفي

قاوم ميلك للعناد والشك.. فالأمر قد يتطلب منك اليوم استعدادا للتنازل والتساهل، ولا تفقد أعصابك أمام المستجدات.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة لقاء الخميسي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مارس.