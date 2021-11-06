الكشف على 1112 مواطنا ضمن قافلة طبية بقرية «الرياض» في دمياط

أعلن الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط، استكمال أعمال القوافل الطبية الشاملة بقرى المحافظة، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا، حيث تم توقيع الكشف الطبي بالمجان على 1112 مواطناً، خلال فعاليات القافلة الطبية الشاملة المُنفذة يومي الجمعة والسبت بقرية «الرياض»، التابعة لمركز كفر البطيخ.

إجراء 415 تحليلاً معملياً و تخصيص وحدة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا

وأكد وكيل وزارة الصحة بدمياط أن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية، ومعملاً، وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، حيث تم تحويل 9 حالات لتلقي العلاج اللازم بالمستشفيات، وكذا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لحالة أخرى، فضلاً عن إجراء الأشعة لعدد 28 حالة، وكذا الكشف بالسونار لعدد 26 حالة، وأيضاً إجراء 415 تحليلاً معملياً، إلى جانب تخصيص وحدة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا.

حملات تفتيشية على أماكن تجهيز وتداول الأغذية

وفي وقت سابق، شنت مديرية الصحة بمحافظة دمياط، حملة مكبرة للوقوف على مدى استيفاء أماكن تجهيز وتداول الأغذية، سواء المطبوخة أو الجافة، للاشتراطات الصحية، ووجود شهادات صحية، ومدى الالتزام باتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية للعاملين بها.

تحرير 5 محاضر مخالفات بمطابخ المدارس والمدن الجامعية

تضمنت أعمال الحملة المرور على 64 مدرسة بالتعليم العام ومدارس التربية الفكرية والمعاهد الأزهرية، بالإضافة إلى عدد من المدن الجامعية، وتم سحب 65 عينة من مطابخ المدن الجامعية ومطابخ المدارس الفكرية ومقاصف المدارس، وتم تحرير 5 محاضر جنح لوجود بعض المخالفات بها.