«الصحة»: إزالة أي معوقات تواجه تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا

طالب وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة بتكثيف التعاون بين اللجان العلمية في وزارتي الصحة والتعليم العالي، متابعا خلال اجتماعه الذي عقده اليوم مع قيادات ووكلاء الوزارة في المحافظات لابد من تفعيل الميكنة يخدم المريض ويحد من الإهدار في الوقت والموارد والإمكانات.

القائم بأعمال وزير الصحة يوجه بمراجعة تطبيق الاشتراطات الصحية بالفنادق

كما طالب القائم بأعمال وزير الصحة، الطب الوقائي بمراجعة تطبيق الاشتراطات الصحية بالفنادق في جميع المحافظات السياحية استعدادا للموسم السياحي الجديد، لافتا إلى أن أفضل حل للعقبات والمشاكل هو حلها وجها لوجه وليس بالمراسلات والورقيات.

ووجه وزير التعليم العالي بالعمل على إزالة أي معوقات تواجه تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه بحث وضع آلية للوصول بتطعيمات كورونا للفئات محدودة التعليم والمهمشين، كما حدد مهلة 7 أيام لقياس معدلات الإنجاز في تطعيم المواطنين ضد كورونا بعد تطبيق آليات مستحدثة.

القائم بأعمال وزارة الصحة يطالب بالتوسع في توفير لقاحات كورونا

يأتي ذلك في الوقت الذي طالب فيه القائم بأعمال وزير الصحة، بالتوسع في توفير لقاحات كورونا، مشيرا إلى ضرورة تأمين مخزون إستراتيجي من الأكسجين الطبي بالمستشفيات من أولويات عمل وزارة الصحة.

وطالب وكلاء الصحة بمديريات الوزارة على مستوى الجمهورية بعمل تقارير عن احتياجات المنظومة الطبية من الأدوية والمستلزمات والكوادر البشرية في محافظاتهم لتوفيرها بشكل فوري.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان قد أطلقت رسميًا صباح اليوم، التطبيق الإلكتروني «اطمئن»، والمعروف بجواز السفر الصحي المصري الإليكتروني، كوسيلة آلية للتأكد من حصول المواطنين على لقاح فيروس كورونا، حيث سيتم استخدام التطبيق بدءا من يوم 15 نوفمبر للموظفين الحكوميين للتأكد من حصولهم على اللقاح.