محمد عطية عن إعادة طرح «تخونوه» بصوته: بعشق عبدالحليم حافظ

طرحت الفنانة كارلا، رفقة الفنان محمد عطية، توزيعا جديدا لأغنية الفنان الراحل العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ «تخونوه»، عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب».

كارلا ومحمد عطية يجتمعان سويا في كليب «طنش»

كارلا أوضحت، في بيان، تفاصيل العمل قائلة: «أنا ومحمّد اشتغلنا من كلّ قلبنا على هالعمل وإنشاء الله تحبوه على قد ما نحن مبسوطين في محمد، فعلا من أكتر الفنّانين الخلاقين والحسّاسين اللي اشتغلت معن بحياتي، والشغل معو كان متعة مش شغل».

كارلا: محمد عطية من أكتر الفنانين الحساسين

وعبر عطية عن سعادته البالغة بمشاركة كارلا في هذه الأغنية، حيث علق على فيديو نشره عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور «إنستجرام»، يقول: «هذا الكليب يعد من أكثر الأعمال التي شاركت فيها بقلبي وأنا سعيد وبحب أشارك فيها لسببين، الأول لأنه متعلق بحبيبي عبدالحليم حافظ، والتاني لأنه مع فنانة صوتها رائع وشخصيتها أروع وهي كارلا شمعون».

محمد عطية: «طنش» أغنية مهمة في مسيرتي وهي من كلماتي وألحاني

محمد عطية، كان قد طرح منذ أيام أغنية جديدة بعنوان «طنش»، وهي من كلمات وألحان محمد عطية، وتوزيع ومكس وماستر الموزع الشهير نادر حمدي، وإنتاج محمد علام، «كيوب ميوزك»، وقام بتصويرها المخرج اللبناني جاد شويري، على مدار يومين بعدد من الأماكن الشهيرة بلبنان تحت إشرافه.

عطية، كان قد أعرب عن سعادته بتفاعل ونجاح الأغنية مع الجمهور، موضحا أنها تعد خطوة مهمة في مشوار طويل، وقدم الشكر لكل فريق العمل والمخرج الشهير جاد شويري، والمنتج محمد علام.