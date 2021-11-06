محمد عطية يهدي أغنيته الجديدة لروح عبدالحليم حافظ

طرح الفنان محمد عطية كليبه الجديد الذي يمزج بين الغناء الأجنبي والشرقي مع المطربة كارلا، التي تقوم بالغناء باللغة الأجنبية مع محمد عطية الذي يغني للفنان الراحل عبد الحليم حافظ أغنيتي «موعود وتخونوه».

ونشر محمد عطية الأغنية، عبر موقع تداول الفيديوهات والصور «إنستجرام» وعلق قائلا: «إهداء إلى روح والدي.. في حب عبد الحليم حافظ».

محمد عطية يطرح أغنية «طنش»

طرح مؤخرًا محمد عطية أغنية «طنش» التي تخطت حاجز المليون مشاهدة، بعد أسبوع من طرحها على موقع «يوتيوب».

«طنش» كلمات وألحان محمد عطية، وتوزيع ومكس وماستر الموزع الشهير نادر حمدي وإنتاج محمد علام كيوب ميوزك، وقام بتصويرها المخرج اللبناني جاد شويري على مدار يومين بعدد من الأماكن الشهيرة بلبنان تحت إشرافه.

وأعرب «عطية» في بيان صحفي عن سعادته بتفاعل ونجاح الأغنية، مضيفًا أن أغنية «طنش» هي خطوة مهمة في مشوار طويل، وقدم الشكر لكل فريق العمل والمخرج الشهير جاد شويري، والمنتج محمد علام.