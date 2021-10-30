بنك مصر يطرح عروضا مجانية لعملائه: كارت ميزة وفتح حساب

أعلن بنك مصر عن عروض جديدة تشجيعية لعملائه في جميع المحافظات، وهو فتح حسابات للعملاء الجدد دون مصاريف ودون حد أدنى لفتح الحسابات.

إصدار بطاقة ميزة للخصم الفوري مجانًا

وقال بنك مصر في بيان رسمي، إنه مع فتح الحساب يجرى إصدار بطاقة ميزة للخصم الفوري مجانًا.

كما جدد بنك مصر عروضه للعملاء الأقل من 16 سنة، بأنه يتم الإعفاء من مصاريف إصدار البطاقة المدفوعة مقدماً (TEENS) ضمن برنامج الشباب، وبالنسبة للعملاء من سن 16 عاماً إلى 21 عاماً يتم فتح الحسابات مجاناً دون الحاجة إلى موافقة ولىّ الأمر، مع إصدار بطاقة (BM) مجانا.

وبالنسبة للعملاء من سن 21 عاماً إلى 30 عاماً يتم فتح الحسابات مجاناً مع إصدار بطاقة (GO) مع الإعفاء من مصاريف إصدار البطاقة الائتمانية في حالة الحصول على قرض شخصي من البنك.

أما بالنسبة للعملاء مستخدمي تطبيق محفظة بنك مصر الإلكترونية BM Wallet فيجرى استرداد 20% من الحركة المالية الأولى.

اليوم العالمى للادخار

جاء ذلك أثناء الاحتفال باليوم العالمي للادخار حيث شارك في الاحتفال 32 بنكاً من البنوك العاملة في السوق المصرية في هذه الفعاليات، واعتمدت البنوك المشاركة في الفعالية على إتاحة فتح حسابات مصرفية جارية أو توفير مجاناً دون رسوم، ودون حد أدنى للرصيد، وغيرها من المميزات التي تختلف من بنك لآخر، واختلفت فعاليات البنوك في مجال الشمول المالي في زمن كورونا.

فأصبحت البنوك أكثر اعتمادًا على المنصات الافتراضية وقنوات التواصل الاجتماعي والمواقع الرسمية للبنوك كإحدى السبل الآمنة والمؤثرة في تعزيز المفهوم المصرفي أكثر من الوجود خارج الفروع، بينما ظلت بعض البنوك توجد خلال الفعاليات بالمناطق العامة والجامعات والأندية مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية.

يذكر أن بنك مصر، أطلق حملة لحماية عملائه في المحافظات وحذرهم من إعطاء البيانات الخاصة بهم في اتصال هاتفي أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي خوفًا عليهم من التعرض للنصب.