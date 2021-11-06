«دينية الشيوخ» تطالب جامعة الأزهر بإشراك الشباب في القيادة

طالب الدكتور يوسف عامر رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، جامعة الأزهر بعقدُ ورشِ عملٍ لدراسة ما نتجَ من توصياتِ ومؤتمراتِ الأزهرِ الشريفِ جامعًا وجامعة، خلال الفترة الماضية، وترتيبِها وفقًا للأهمية وتلبيةً لمتطلباتِ الواقعِ المعيش.

لجنةٍ في كُلّ قطاعٍ من قطاعات التعليمِ

وقال عامر خلال كلمته في مؤتمر «الأزهر والتحديات المعاصرة» في ضوء أحاديث الإمام الطَّيِّب وتصريحاته، الذي عقد السبت بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية، إنه يجب تشكيلُ لجنةٍ في كُلّ قطاعٍ من قطاعات التعليمِ والبحثِ العلمي بالجامعة؛ لتقومَ بإعداد برنامجٍ زمنيٍ لتفعيلِ هذه التوصياتِ على أرضِ الواقعِ مُحدِّدَةً المدةَ الزمنيةَ والقائمين على التنفيذ.

وأضاف رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ: «أقترح مشاركةَ شبابِ الجامعةِ في قيادتها من خلال استحداث ما يمكن أن نسميه (مساعد لرئيس القسم)، و(مساعد لوكيل الكلية)، و(مساعد لعميد الكلية)، و(مساعد لنائب رئيس الجامعة)، على سبيل التدريب وإكساب المهارات ونقل الخبرات والمشاركة في خطط المستقبل الذي يعني الشباب، وهذا يتّسقُ مع رؤيةِ الدولةِ المصريةِ التي أولت الشبابَ عنايةً خاصةً من خلال تدريبِه وتنميةِ مهاراتِه وقدراتِه».

ولفت عامر إلى أنه يوجد وجود نوع كامن من أنواع التطرفِ، لا يقلًّ خطورةً عن المعنى المتعارفِ عليه الآن، فهناك تطرفٌ يُنْتِجُ إرهابًا مسلحا، وهناك آخرُ يُنتجُ «إرهابا باردا» لا تُستخدمُ فيه أسلحةُ القتلِ والدمارِ إلا أنها تُؤدّي نفسَ وظيفةِ هذه الأسلحةِ من الهدمِ والتخريبِ.

أُذَكِر نفسي وأُذَكِركم جميعا أنكم على ثغرٍ عظيم

وتابع: «ومن نماذجَ هذا النوع عدمُ إتقانِ العمل، وعدمُ بذلِ الجهدِ الكافي في تحمل المسؤولية، والتنمرُ على الخلق، والإهمال وغيره من الأمور التي تعوق التعمير والبناء، فهذه كُلّها أمورٌ تؤدي إلى الفساد المعنوي والحسي ومن ثم تكون مساويةً لآلات القتلِ والهدمِ في المآل».

وقال عامر موجها حديثه لأعضاء هيئة التدريس: «أُذَكِر نفسي وأُذَكِركم جميعا أنكم على ثغرٍ عظيم، وأن على أكتافِكُم عبءَ صناعةٍ عقليةٍ ناقدةٍ رشيدةٍ، تجعلُ الطالبَ يُميزُ الصحيحَ من السقيمِ، ويقفُ بما تعلمه من مناهجِنا العِلْميةِ الرصينةِ في وجهِ دعواتِ التَّغريبِ والتطرفِ والانحلالِ والإلحادِ والموجاتِ المُتلاحقةِ التي تجتاحُ عالمَنا المعاصرَ مُتسلِّحا بما يعصمُه من الوقوعِ في شَرَكِ المذاهب الهدَّامةِ والأيديولوجياتِ المُضطربةِ، إن منهجَ الأزهرِ منهجٌ أزهر، وإن طرحَ الطيب وفكرَه طيبٌ، ما أحرى أبناءُ الأزهرِ الإفادةَ منه والبناءَ عليه».