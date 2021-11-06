وزير القوى العاملة: أتمنى بدء تصدير العمالة لليبيا قبل نهاية 2021

أعرب الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن أمله في أن يبدأ تصدير العمالة المصرية للشقيقة ليبيا قبل نهاية 2021، موضحًا أن قرار عدم سفر أي عامل إلى ليبيا قبل تسجيل بياناته لدى الوزارة يأتي حماية للعمالة المصرية ومنع التلاعب بها، موضحا أن الوزارة تطبق الأمر مع الأردن، والقرار يشمل أن يكون عقد العمل المحرر مربوطًا بوزارة العمل الليبية، و وزارة القوى العاملة المصرية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، الذي يُعرض على قناة «الحدث اليوم»، مع الإعلامي سيد علي.

لن يسمح بسفر أي عامل قبل تسجيل بياناته

وأضاف «سعفان»، أن كل جهة ستكون مسؤولة عن أداء دورها، مشيرا إلى أنه لن يُسمح بسفر أي عامل قبل أن يتم تسجيل بياناته لدى وزارة القوى العاملة لحمايته، ومتابعة مستحقاته وتوفير بيانات مستوفية لدى الحكومة، «نستهدف أن تكون لدينا قواعد بيانات كاملة للعمالة المصرية بالخارج في كل أنحاء العالم، حتى نستطيع الحفاظ على حقوق العمالة والتواصل معها في أي وقت».

وأشار وزير القوى العاملة، إلى أن المنظومة الإلكترونية الخاصة بالعمالة الخارجية ضرورة حتمية لحماية العمالة المصرية بالخارج، لذا تتم متابعة هذه المنظومة من قبل الوزارة والجهات المعنية.

الانتخابات النقابية العمالية ستتم في موعدها المحدد

وأشار وزير القوى العاملة، إلى أن الانتخابات النقابية العمالية ستتم في موعدها المحدد وفقا للقانون منتصف العام المقبل 2022، مؤكدا أنه لا توجد أي نية للتأجيل، مشددا على أن الوزارة لا تتدخل في العمل النقابي، ويقتصر دورها على التنظيم فقط، حيث إن ترك التنظيم الإداري دون تنظيم أو تحديث يُعد عيبا في الجهة الإدارية المشرفة عليه، كما أن الوزارة تهتم حاليًا بتحديث بيانات جميع النقابات المصرية بشكل رقمي.

وعن ميوله الكروية، هل ينتمي للزمالك ولا للأهلي، رد الوزير: «أنا بشجع اللعبة الحلوة، والمباراة كونها شهدت 8 أهداف فهو شيء رائع»، موضحًا أن اللاعب العالمي محمد صلاح مثل يحتذى به يرجع إلى إخلاصه في العمل، معقبًا: «ما يميز صلاح الإخلاص في العمل، والأمر غير متعلق بكرة القدم فقط، ولكن الإخلاص في كل ما يفعله الإنسان يجعل المردود ومقدار إنتاجيته عشرات الأضعاف».