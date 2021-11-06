إزالة 10 تعديات على أملاك الدولة في حملة مكبرة بكفر الشيخ

تمكنت حملة مكبرة للوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه، بمحافظة كفر الشيخ، بالتنسيق مع قوات الأمن، من إزالة 10 حالات تعديات على أملاك الدولة، ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة ونهر النيل، تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبإشراف المهندسة عايدة ماضي، السكرتير المساعد، منهم إزالة حالتي تعديات على مساحة 110 أمتار مربعة، و8 حالات تعديات على نهر النيل بمساحة 805 أمتار مربعة.

ترأس الحملة وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، وذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن، وكافة الجهات المعنية، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

المحافظ يشدد على إزالة الحالات دون استثناءات

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن تنفيذ إزالة 10 حالات تعديات على أملاك الدولة وعلى نهر النيل بفوه، على مساحة 918 متراً مربعاً، خلال الساعات القليلة الماضية، مشيراً إلى أن إجمالي ماتم تنفيذه منذ بداية المرحلة الثانية وحتى المرحلة الثالثة، التي يجري تنفيذها حالياً، 436 حالة تعديات على أملاك الدولة وعلى نهر النيل،

ويجري تنفيذ هذه الحملات بالتنسيق مع اللواء أشرف صلاح ، مدير أمن كفر الشيخ، بإشراف المهندسة عايده ماضي، السكرتير العام المساعد، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة، وإزالة التعديات عليها، وفرض هيبة الدولة على أراضيها، من خلال تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، دون تقصير أو تهاون لاسترداد حق الدولة.

متابعة دورية للأراضي المستردة لمنع تكرار التعدي عليها

وشدد محافظ كفر الشيخ على رؤساء المراكز والأحياء والقرى بالمتابعة الدورية والمرور على الأراضي المستردة، لمنع التعدي عليها مرة أخرى، وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، موجهاً بإزالة أي تعديات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كافة أشكال التعديات على ممتلكات الدولة، مشدداً على رؤساء المدن بتقديم تقارير يومية بهذا الشأن.