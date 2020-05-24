في أول أيام العيد.. حملات إزالة التعديات على الأراضي بكفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، حملات إزالة التعديات خلال عيد الفطر، مؤكدا على التعامل بكل حسم مع مخالفات البناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بصورة فورية، وفرض هيبة الدولة وعدم استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، لارتكاب مخالفات.

وتابع استفتاح أبو إبراهيم، رئيس مركز ومدينة مطوبس، تنفيذ إزالة حالة تعدٍ على الأرض الزراعية، عبارة عن سملات، وتم تنفيذ الإزالة على أكمل وجه وحتى مستوى سطح الأرض، وتسليم الأرض لجهة الولاية خالية من أي تعدٍ.

كما أكد جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، استمرار التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، حيث تم إزالة حالتي تعدٍ على الأرض الزراعية، الأولى بمساحة 350 مترا بقرية أم الشعور، والثانية على مساحة 120 متر امتداد شارع المركز، عبارة عن مبنى بالبلوك الأبيض، وتمت الإزالة ورد الشيء لأصله، واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية.