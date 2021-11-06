بايدن عن قرار أوبك بلس بعدم زيادة إنتاج النفط: في ترسانتنا أدوات أخرى

بعد قرار مجموعة أوبك بلس بعدم زيادة إنتاج النفط والإبقاء على خطة زيادة الإنتاج عند مستوى المقرر له، وهو 400 ألف برميل يوميا دون تغيير رغم الضغوط من واشنطن، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه لم يتوقع أن تستجيب مجموعة أوبك بلس والمملكة العربية السعودية وروسيا لدعوته إلى ضخ المزيد من النفط في الأسواق العالمية، قائلا «هناك أدوات أخرى في ترسانتنا».

و رد الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي على سؤال عن رفض أوبك بلس دعوته لزيادة إنتاج النفط، موضحا أنه لم يتوقع أن تستجيب مجموعة أوبك بلس والمملكة العربية السعودية وروسيا لدعوته إلى ضخ المزيد من النفط في الأسواق العالمية وفقا لشبكة «سي إن إن» الأمريكية.

بايدن: لم أتوقع استجابة أوبك ولدينا أدوات أخرى

وأضاف بايدن: «أنا لم أتوقع أن تستجيب أوبك، وأن تستجيب روسيا والمملكة العربية السعودية، لضخ المزيد من النفط، أما إذا كان ما سيضخونه من النفط كافيًا فهذا أمر مختلف»، موضحا: «توجد أدوات أخرى في ترسانتنا، التعامل مع دول أخرى، في الوقت المناسب، سأتحدث عنه».

والخميس الماضي قرر منتجو النفط الخام في منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»، وحلفاؤهم المستقلون «أوبك بلس»، الحفاظ على مستوى زيادة الإنتاج بنحو 400 ألف برميل يوميًا على أساس شهري.

أوبك بلس تلتزم بضمان سوق نفط مستقر

وأكد البيان الختامي للاجتماع الوزاري الـ22 لوزراء أوبك بلس التزام الدول المشاركة في إعلان التعاون بضمان سوق نفط مستقر ومتوازن وإمداد فعال وآمن للمستهلكين وتوفير الشفافية للسوق.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان إنه أجرى محادثات مع الولايات المتحدة على كافة الأصعدة ولكن مجموعة أوبك بلس قامت بالعمل الصائب.