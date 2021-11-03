ضغوط أمريكية ويابانية بسبب أسعار النفط.. وزيادة الإنتاج هي الحل

تراجعت أسعار النفط في العقود الآجلة له في ديسمبر، صباح اليوم، قبيل ساعات من اجتماع منتجي أوبك بلس، حيث تضغط الولايات المتحدة الأمريكية واليابان، بالإضافة إلى مشترين آخرين، على الدول المنتجة للنفط من أوبك وحلفائها، لزيادة الإنتاج النفطي الفترة المقبلة، بهدف الهبوط بأسعار البرميل.

النفط يصل لأعلى سعر منذ 3 سنوات

وبحسب ما أشارت إليه إحصائيات «OIL PRICE» فإن أسعار النفط ارتفعت إلى أعلى مستوى منذ أكثر من 3 سنوات، بسبب تراجع الإنتاج مقارنة بفترات سابقة، في وقت جدد الرئيس الأمريكي جون بايدن، الدعوة إلى زيادة الإنتاج اليومي بنحو 400 ألف برميل، والتي كانت أوبك بلس قد قررتها في وقت سابق.

وصباح اليوم، انخفض خام برنت بنسبة 1.5%، بالإضافة إلى انخفاض الخام الأمريكي أيضاً بنسبة 1.8%، في وقت تأمل الدول الصناعية الكبرى، زيادة إنتاج النفط للهبوط بأسعاره، باعتباره أحد أهم محركات التضخم العالمي.

الأسعار النفط العالمية ترتفع

الأحد الماضي، سجلت أسعار النفط عالمياً، تراجعاً هو الأول منذ 7 أسابيع، وقد تراجع البرميل الأمريكي إلى 83.5 دولاراً من 85 دولاراً، وبالرغم من انخفاض الأسعار خلال تعاملات الأسبوع إلا أن الأسعار العالمية ظلت في حيز الارتفاع وبالرغم من انخفاض الأسعار إلا أن التداولات أغلقت على ارتفاعات الأحد الماضي.

وفي وقت سابق، صرح جمال القليوبي، خبير الطاقة، في تصريحات لـ«الوطن» أن تراجع أسعار النفط جاء بشكل محدود للغاية، لأسباب تتعلق بالطلب الأمريكي للشركات المنتجة زيادة الإنتاج، وبالتالي زاد المعروض في السوق العالمية، بـ 422 ألف برميل، ساهمت في نهاية الأمر بالهبوط بشكل طفيفي في السعر النهائي.

وتشير التوقعات إلى أن تراجع أسعار النفط لن يطول، في وقت تواصل فيه الإدارة الأمريكية الضغوط للهبوط بأسعار النفط، في ظل وجود تعطيش في السوق بنحو 7 ملايين برميل تقريباً.