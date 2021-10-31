أسعار النفط تنخفض لأول مره منذ 7 أسابيع.. وخبير: التراجع لن يستمر

شهدت أسعار النفط العالمية، انخفاضا خلال الأسبوع الماضي، لتكون أول انخفاض ملحوظ منذ أكثر من 7 أسابيع، حيث ارتفعت أسعار النفط لمدة 7 أسابيع على التوالي، دون تحقيق أي انخفاضات، لكن أسعار النفط عاودت للارتفاع بشكل طفيف خلال نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، لتغلق على ارتفاع.

أسعار خام برنت وغرب تكساس تغلق على ارتفاع

وبعد أن تجاوز سعر برميل النفط الأمريكي 85 دولارا الأسبوع الماضي، هبط إلى 83 دولارا ونصف، كما أنه بعد أن قاربت أسعار برميل النفط من خام برنت العالمي من الـ86 دولارًا للبرميل الواحد، التي لم تصل إلى هذا الحد منذ سنوات طويلة انخفضت إلى 83.72 دولار للبرميل.

وبالرغم من انخفاض الأسعار خلال تعاملات الأسبوع إلا أن الأسعار العالمية ظلت في حيز الارتفاع بالرغم من انخفاض الأسعار إلا أن التداولات أغلقت على ارتفاعات.

وسجلت أسعار النفط خام برنت العالمية أعلى سعر لها خلال تعاملات الأسبوع الحالي عند 86.51 دولار للبرميل الواحد يوم الإثنين الماضي، ليكون أعلى سعر للبرميل خلال الأسبوع ولكنه أنخفض الجمعة خلال نهاية التداولات ليسجل 83.72 دولار للبرميل.

أما عن أسعار خام غرب تكساس الأمريكي، ارتفع بشكل كبير خلال بداية تعاملات الأسبوع الماضي، لكنه عاود للانخفاض يوم الجمعة، ليسجل أعلى سعر له الاثنين، ليسجل 85.02 دولار، لكنه أغلق تعاملات الأسبوع على 83.57 دولار للبرميل الواحد.

أسباب انخفاض أسعار النفط العالمية

وقال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية، إن أسعار النفط العالمية، لم تنخفض بشكل كبير، ولكنها بنسبة قليلة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن انخفاض الأسعار جاء بسبب تصريحات الولايات المتحدة الأمريكية بتشجيع الشركات المنتجة للنفط على زيادة الإنتاج، وهو ما ساهم في زيادة الكميات المعروضة في السوق العالمي، بقيمة 422 ألف برميل، موضحا أن هذه الزيادة في كميات المعروض، عملت على تقليل السعر بشكل بسيط.

وأوضح أن هذا الانخفاض لن يكون مستمرا، وذلك نظرا إلى أن السوق العالمي لديه نقص في إمدادات وكميات المعروض من النفط الخام، حيث هناك تعطش في السوق بما يقدر بـ7 ملايين برميل من النفط الخام يحتاج إليها العالم.