ارتفاع ضحايا انفجار ناقلة وقود في سيراليون إلى 99 قتيلا «فيديو»

ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار ناقلة وقود في مدينة فريتاون عاصمة دولة سيراليون إلى نحو 100 قتيل، وأوضح نائب وزير الصحة، أمارا جامباي أن 99 شخصا على الأقل قتلوا جراء الانفجار الذي وقع في محطة وقود في إحدى ضواحي مدينة فريتاون وفقًا لما نقلته قناة «روسيا اليوم» نقلا عن وكالة أنباء «رويترز».

عدد ضحايا انفجار سيراليون يصل إلى 99 قتيلا

وأشارت رئيسة بلدية فريتاون، إيفون آكي سوير، إلى أن من بين الضحايا أشخاصا توافدوا لجمع الوقود المتسرب من الشاحنة التي تعرضت لحادثة اصطدام، وذلك عبر صفحتها على موقع «فيس بوك».

ووقع الانفجار في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، بعد أن اصطدمت حافلة بالناقلة في ضاحية ويلينجتون شرق فريتاون.

وأفادت مشرحة مستشفى كونوت أن 92 جثة نقلت صباح يوم السبت و لم يكن من المتوقع أن ينجو نحو 30 من الضحايا الذين أصيبوا بحروق شديدة وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

نقل المصابين إلى المستشفيات في جميع أنحاء العاصمة

ورقد المصابون الذين احترقت ملابسهم في الحريق الذي أعقب الانفجار عراة على محفات، بينما اعتنت بهم الممرضات اليوم السبت، واحتشد مئات الأشخاص خارج البوابات الرئيسية للمشرحة وبالقرب من المدخل الرئيسي للمستشفى، في انتظار أخبار ذويهم.

ولم يعرف على الفور عدد الأشخاص الذين يخضعون للعلاج من الحروق لأن المرضى نقلوا إلى المستشفيات والعيادات في جميع أنحاء منطقة العاصمة.

أظهر مقطع مصور حصلت عليه أسوشيتدبرس كرة نارية عملاقة تحترق في سماء الليل عقب الانفجار، فيما كان بعض الناجين المصابين بحروق شديدة يصرخون من الألم، وكانت بقايا الضحايا المتفحمة متناثرة في مكان الحادث في انتظار نقلها إلى المشرحة.

رئيس سيراليون يعرب عن أسفه للخسائر الفادحة في الأرواح

وأعرب الرئيس جوليوس مادا بيو، الذي كان في أسكتلندا لحضور محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ يوم السبت، عن أسفه «للخسائر الفادحة في الأرواح»، وكتب على «تويتر»: «أتعاطف بشدة مع العائلات التي فقدت أحباءها والذين تعرضوا للتشويه نتيجة لذلك».

فيما زار نائب الرئيس محمد جلده جالوه مستشفيين خلال الليل، وقال إن الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في سيراليون وغيرها ستعمل بلا كلل في أعقاب هذا الوضع الطارئ، وقال في صفحته على موقع «فيس بوك»: «نشعر جميعًا بحزن عميق بسبب هذه المأساة الوطنية».