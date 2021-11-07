القضاء الإداري ينظر دعوى تسجيل براءة اختراع جهاز «طهي الفول السريع» اليوم

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، دعوى مقامة من إحدى المحاميات، طالبت فيها بمنح براءة الاختراع بموكلها، وهو عبارة عن جهاز طهي الفول السريع الصحي.

وقالت المحامية فاطمة هندي، مقيمة الدعوى، إن موكلها تقدم بالطلب رقم 673 لسنة 2007، لمكتب براءة الاختراع، للحصول على براءة اختراع تحت مسمى «جهاز طهي الفول السريع»؛ لحل مشكلة قومية لطرق الطهي الخاطئة المعتاد عليها التي تستعمل بجمهورية مصر العربية، حيث أن أكثر أصحاب «عربات» الفول المنتشرة في الأحياء الشعبية، قرروا إضافة مادة الإديتا «EDTA» أثناء تسوية الفول لسرعة نضجه وتوفير الطاقة والوقت.

أضرار مادة الإديتا.. سرطان وفشل كلوي

وأوضحت الدعوى، أن تلك المادة السامة تؤثر على صحة الإنسان، إذ أجريت عدة دراسات وأبحاث معملية على مادة الـ «EDTA»، فوجدوا أن الإنسان يتناول الفول على هيئة سم قاتل يؤدي إلى الإصابة بالسرطان والفشل الكلوي، كما أنها تؤدي إلى اضطرابات صحية لمرضى القلب والكبد والكلى والصرع والموت المفاجئ، وأيضا هشاشة العظام والضعف الجنسي وتشوه الأجنة وكثيرًا من المشاكل الصحية التي أصبحنا محيطين بها بكثرة.

مميزات الجهاز

أما عن مميزات الجهاز، فإنه يعمل بشكل جديد ومميز، اقتصادي، فهو مكون من معدن الاستنلس استيل برقم 304، ويطهي الفول بالماء المقطر مع البخار بحمام الزيت الساخن بالجهاز، به وحدات تقطير، وحقن لتزويد الفول بالماء المقطر، وحقن مواد المكملات الغذائية.

كما أن الجهاز يحتوي على وحدة تسخين الزيت بالموجات الكهرومغناطيسية، ووحدة تخفيف وتحميص، ووحدة غسيل ومعالجة المياه، كما أن الجهاز يوضع في مساحة 100 متر مربع، وموفر للطاقة، ويعمل على زيادة الإنتاج، فهو ينتج 250 كيلوجرامًا من الفول المدمس، وجميع البقوليات، ولا يستغرق أكثر من 4 ساعات في الطهي.