نادي مجلس الدولة بدمياط يكرم دفعة القاضيات اليوم

يُكرم نادي قضاة مجلس الدولة، بدمياط مساء اليوم الجمعة، في تمام الخامسة مساء عددا من القاضيات؛ بمناسبة تعيينهن بمجلس الدولة وذلك بنادي أولمبيا في دمياط الجديدة.

كيف يمارس القضاه الجدد حياتهم الوظيفية بعد التعيين؟

من ناحية أخرى، قالت مصادر قضائية من مجلس الدولة، إنه عقب حلف المندوبين المساعدين حلف اليمين القانونية أمام رئيس مجلس الدولة عقب صدور قرار تعيينهم من رئاسة الجمهورية، يتوجة القضاه الجدد للحصول على دورة تدريبية في الهيئة الوطنية للتدريب، ومن ثم يتم دمجهم في العمل في المجلس.

مجلس الدولة يكرم 98 قاضية

وكان المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، شهد حلف اليمين القانونية لـ98 قاضية في 19 أكتوبر الجاري وسط حضور لفيف من القضاة وأهالي القاضيات.

وأوضح رئيس المجلس، أن تعيين القاضيات بمجلس الدولة جاء بعد إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي التوجيه بتعيينهن، مشيرا إلى أن المجلس بادر في اليوم التالي مباشرة لصدور التوجيه الرئاسي، بنشر إعلان طلب نقل قاضيات من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية إلى مجلس الدولة.

وأكد رئيس مجلس الدولة، خلال الاحتفال بتكريم القاضيات الجدد بمجلس الدولة، أن جميع القاضيات التي عُينّ في المجلس، والبالغ عددهن 98 قاضية، توافرت فيهن شروط التعيين، إلى جانب التفوق الدراسي بتقديرات تراوحت ما بين جيد جدا وامتياز، فضلا عن كونهن جميعا من حملة درجة الماجستير.

الجريدة الرسمية تنشر قرار تعيين 98 قاضية

ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بتعيين 48 سيدة من عضوات هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة بوظيفة مستشار مساعد من الفئة "ب" بمجلس الدولة، وتعيين 50 عضوة من الهيئتين بوظيفة نائب بمجلس الدولة.